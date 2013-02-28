Борис Гребенщиков: Все воспоминания, которые связаны с городом Минском, блестящие

Новости Минска. На этой неделе Минск превратился в настоящую Планету Аквариум. Легендарный Борис Гребенщиков вновь порадовал столичную публику. На этот раз Борис Гребенщиков стал к любимым зрителям еще ближе.

Гастрольный тур в формате «глаза в глаза» и «домашние концерты» собрали толпы поклонников настоящего русского рока по всей стране. О творчестве и музыке, жизни, философии и путешествиях, прямо сейчас, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Борис Гребенщиков, певец:

Мы приезжаем в город и сразу едем, в общем-то, в зал, я успел увидеть два очень хороших зала и две очень хорошие публики. Но нельзя назвать людей публикой, чтобы не складывалось ощущение, что вот они публика, а вот там - артисты. Нет, мы не артисты. Мы поем песни, а люди могут вести себя так, как им хочется, они могут задавать вопросы, могут плясать, могут петь – список бесконечный. Знаете, все воспоминания, которые связаны с городом Минском, блестящие. Мне он просто очень нравится. Симпатичные жители.

Если вы встанете до рассвета, то вам, по крайней мере, гарантируется 3-4 спокойных часа, в течение которых можно все обдумать. Сегодня я встал в три. Много интересных дел, днем не все успеваешь сделать. Я успел накачать последний альбом Ричарда Томпсона. Очень рекомендую, голос очень хороший.

Существует группа «Аквариум», и как любой большой корабль, который очень долго плавает, он начинает облипать водорослями, ракушками всякими, которые сильно тормозят. Большой Аквариум сейчас находится в отпуске, а тем временем те, у которых есть боевой задор, выходят в маленькой шлюпке и продолжают заниматься разбоем, как на большом. Я нахожусь постоянно в ситуации постоянного чудовищного творческого кризиса, кое-что пишется, но мало. Чтобы писалось больше, нужно перестать играть концерты, которые мы играем уже второй год, у нас беспрерывный концертный график.

В музыку закладывать ничего нельзя: музыка больше меня и значительно больше любых моих мыслей. Поэтому, когда я пишу песни, я молюсь, чтобы мои мысли и мои идеи не мешали песне писаться.

Я могу слушать Лигети, а могу Тейлор Свифт, и есть время для того, и есть время для другого. Просто есть люди, которые слушают только Тейлор Свифт, их немножко жаль. То же самое, что есть еду без специй вообще, очень полезно, но скучную.

Говорят, вы начали играть, чтобы понравиться девушкам?

Борис Гребенщиков, певец:

Я не видел никогда людей, которые начали играть, чтобы понравится мальчикам. Я думаю, когда представители мужского пола выходят на сцену, они выходят для того, чтобы показать себя, какой я хороший товар. Это двигатель, это бензин, другое дело, что на этой машине можно уехать значительно дальше, чем в роддом. Но то, что это двигатель, это бензин – это факт. И никто не будет с этим спорить. Даже ученые, месяца 4 тому назад я читал где-то в сети, обнаружили полное совпадение импульсов, которые возникают у самцов кукушки с тем, что называют ужасом. Поэтому это прекрасный двигатель, это прекрасный бензин.

Я к Парижу относился всю жизнь очень пренебрежительно, а последние года 4 я его полюбил и просто оттуда не вылезаю, пешком хожу, я его обожаю…Я просто понял, что жил не на том берегу. Если меня запустить во Францию, я могу спокойно жить там 20 лет, и буду открывать для себя каждый день что-то новое. Страна, куда обязательно нужно съездить, зависит от человека. Для меня без Индии мир был бы недействителен. Я человек. Я не гражданин. Таких, как я, не так много. Люди обычно предпочитают ходить в стойку. А мы здесь для того, чтобы дать альтернативу тем немногим, кто этого не хочет. Сегодняшнее общество очень хорошо описано в Библии. С тех пор ничего не изменилось. Мы физически не изменились, общество не изменилось, мотивация людей не изменилась. Поэтому надо расслабиться и начать получать удовольствие.

Когда человек ставит себе цель, эта цель его ограничивает. Поэтому нет другого направления движения, кроме как освобождение. Но когда мы освобождаемся, движение прекращается. Прекращается все. Поэтому мы идем, с радостью бежим. Но когда мы в пропасти окажемся, нас больше не будет. Есть смысл понять: процесс бега – драгоценный.