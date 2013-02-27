Фестиваль православных песнопений «Коложский благовест» открылся в Гродно

Новости Беларуси. Над Гродно вознеслись звуки православных песнопений. Коллективы из 8 стран: Беларуси, России, Украины, Румынии, Литвы, Греции, Польши и Франции – собрались сегодня на международном фестивале «Коложский благовест».

Участники обязательно будут исполнять произведения белорусских авторов, а так же напевы своих стран. Всего же в конкурсе будут соревноваться по 9 номинациям. Причём как церковные коллективы, так и светские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Бондаренко, председатель жюри Фестиваля «Коложский благовест»:

То, что представлены разнообразные культуры исполнения православных песнопений, для нас это очень важно.

Иван Тараненко, член жюри (Украина):

Тогда, когда присутствуют уже коллеги из разных стран, коллективы из разных стран, они уже делятся мастерством, между собой даже такое сообщение.