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Фестиваль православных песнопений «Коложский благовест» открылся в Гродно

27 февраля 2013 18:46
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Новости Беларуси. Над Гродно вознеслись звуки православных песнопений. Коллективы из 8 стран: Беларуси, России, Украины, Румынии, Литвы, Греции, Польши и Франции – собрались сегодня на  международном фестивале «Коложский благовест».

Участники обязательно будут исполнять произведения белорусских авторов, а так же напевы своих стран. Всего же в конкурсе будут соревноваться по 9 номинациям. Причём как церковные коллективы, так и светские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Бондаренко, председатель жюри Фестиваля «Коложский благовест»:
То, что представлены разнообразные культуры исполнения православных песнопений, для нас это очень важно.

Иван Тараненко, член жюри (Украина):
Тогда, когда присутствуют уже коллеги из разных стран, коллективы из разных стран, они уже  делятся мастерством, между собой даже такое сообщение.

# Фестиваль # Музыка # Фестивали и карнавалы # Андрей Бондаренко

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