Белорусский камерный оркестр отмечает 45-летие необычным концертом – 4 дирижера на одной сцене

Новости Беларуси. Четыре дирижера на одной сцене – белорусский камерный оркестр отмечает 45-летие необычным концертом. Музыкальный вечер откроет выступление известного маэстро, основателя и руководителя Литовского камерного оркестра Саулюса Сондецкиса.

В программе праздника также премьера – концерт для цимбал. Российский композитор Михаил Броннер написал его специально к этому дню. А завершится гала-концерт музыкальными шутками и неожиданными подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инга Эрнст Райль, участник концерта (Германия):

Для меня в жизни очень важный концерт, потому что Государственный камерный оркестр Республики Беларусь – это моя биография, это как День рождения. Это очень важный момент. Быть одному, но если есть еще три дирижера, очень хороших коллеги, это такой кайф. Я думаю, что для публики это тоже будет праздник.

Валентин Жук, участник концерта (Нидерланды):

Это очень интересно, конечно. Обычно бывает в четыре раза меньше дирижеров. Это делает огромную честь организаторам концерта. Потому что я знаю насколько это всегда трудно во всем мире.