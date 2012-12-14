Прямой эфир

Белорусской академии музыки исполнилось 80 лет

14 декабря 2012 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусской академии музыки исполнилось 80 лет. Коллектив этого учебного заведения поздравил президент Александр Лукашенко.

Сегодня академия является известным образовательным, творческим и научным центром Беларуси и пользуется большим международным авторитетом. В ее составе шесть факультетов, 24 кафедры, оперная студия. Филиалы открыты во всех областных центрах. Студентов обучают талантливые педагоги, большинство имеют ученые степени и звания. Выпускники выступают и преподают, успешно работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

К юбилею академии приурочены выставки, концерты, а также встречи с гостями. И 14 декабря в Белгосфилармонии большой концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Юбилеи # Музыка # Белорусская академия музыки

Другие новости рубрики

Все новости
В гостях у Жанет: собственный дизайн, камин в комнате, подрастающая певица и муж – хозяин кухни
13 декабря 2012 11:26

В гостях у Жанет: собственный дизайн, камин в комнате, подрастающая певица и муж – хозяин кухни

Национальная музыкальная премия-2012: лучший поп-исполнитель – Саша Немо, песня года – «Не обижай меня» Ларисы Грибалевой
13 декабря 2012 05:53

Национальная музыкальная премия-2012: лучший поп-исполнитель – Саша Немо, песня года – «Не обижай меня» Ларисы Грибалевой

На Национальной музыкальной премии будет 19 победителей
12 декабря 2012 17:26

На Национальной музыкальной премии будет 19 победителей