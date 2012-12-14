Новости Беларуси. Белорусской академии музыки исполнилось 80 лет. Коллектив этого учебного заведения поздравил президент Александр Лукашенко.

Сегодня академия является известным образовательным, творческим и научным центром Беларуси и пользуется большим международным авторитетом. В ее составе шесть факультетов, 24 кафедры, оперная студия. Филиалы открыты во всех областных центрах. Студентов обучают талантливые педагоги, большинство имеют ученые степени и звания. Выпускники выступают и преподают, успешно работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

К юбилею академии приурочены выставки, концерты, а также встречи с гостями. И 14 декабря в Белгосфилармонии большой концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.