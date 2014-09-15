Белорусская певица Гюнешь вышла замуж за турецкого футболиста

Одна из самых завидных невест белорусского шоу-бизнеса Гюнешь Абасова вышла замуж за турецкого футболиста и тренера Гёкхана Джингёза. Какие ещё радостные события произошли в жизни яркой, позитивной артистки?

Как прошёл День Рождения?

Гюнешь, певица:

День рождения отметила в семейном кругу. Мама была очень счастлива.

Ты совсем недавно вышла замуж?

Гюнешь, певица:

Мой муж родился и вырос в Стамбуле. По национальности он турок. Мы познакомились на Кипре. Он там жил, тренировал футбольную команду. Я прилетела на отдых. Долго думала: куда же мы с подружками поедем в этот раз. Это было мимолётное знакомство. У него были длинные кучерявые волосы… И я подумала: «Боже, что-то мне не очень нравятся мужчины с длинными кучерявыми волосами!». Когда я вернулась в Минск, он нашёл меня на Фейсбуке. Мы очень долго переписывались с ним. Мне было немножко сложно, поскольку мы переписывались и разговаривали на турецком, а турецкий язык (я по национальности азербайджанка) чем-то схож с азербайджанским.

Свадьба прошла 20 июня в Стамбуле. Всё было очень красиво и по турецким восточным традициям. Совершенно не похоже как у нас. У меня было даже некоторое недоумение: почему так? Например, на нашей свадьбе вообще не было алкоголя. Даже не было шампанского! Все веселились, танцевали… Национальная музыка… Мне пришлось выучить турецкие танцы.

Его семья сразу приняла тебя?

Гюнешь, певица:

Нет, не сразу. Его мама очень настороженно отнеслась. Свысока. Она артистка из Беларуси. Мы познакомились ближе, и теперь с мы с его мамой в некотором роде стали подружками. Мы можем общаться на любые темы. Постоянно общаемся по скайпу. Очень хорошая и добрая женщина. Многому меня научила. Например, турецкой кухне. Считается, что восточная девушка должна уметь всё. И в первую очередь - готовить.

А твои родители?

Гюнешь, певица:

Мой папа знает турецкий язык. Он долгое время работал переводчиком в турецкой фирме. Мама же очень сложно привыкала к турецкому. Она до сих пор общается на азербайджанском. Я рада, что семья моего мужа Гёкхана и мои родители очень близко общаются. Мы решили жить в Минске. Я люблю Турцию, Стамбул, но… Я сказала мужу: «Гёкхан, давай попробуем жить здесь!». И он согласился. Он учит русский. Конечно, ему сложно даётся русский язык, но он старается.

Какой для тебя сегодня Минск?

Гюнешь, певица:

Минск стал красивым, европейским. Я открываю его для себя с другой стороны.

Какой для тебя самый лучший подарок?

Гюнешь, певица:

В последнее время для меня самый лучший подарок, когда мои родители улыбаются и счастливы. Особенно мама. И я стараюсь в последнее время быть ближе с ними. Потому что долгое время я была далека, занималась творчеством. Просыпаясь, с утра первым делом звоню маме, чтобы пожелать ей: «Доброе утро!».