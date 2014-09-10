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Певица Полина Гагарина вышла замуж за известного фотографа

10 сентября 2014 08:14
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Новости России. Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков узаконили свои отношения. Торжество состоялось накануне, 9 сентября, в Москве.

Они расписались в Тверском загсе, а затем отправились в ресторан.

На церемонии присутствовал узкий круг приглашенных – друзья и родственники молодоженов.

Певица и фотограф начали встречаться в сентябре прошлого года. Они познакомились во время фотосессии. А уже весной, во время поездки в Париж, обручились.

Напомним, Полина Гагарина воспитывает 6-летнего сына Андрея от первого брака с актером Петром Кисловым. О том, как вырастить из мальчика настоящего мужчину, певица рассказала несколько лет назад в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Подробности вы узнаете из видео.

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Полина Гагарина # Дмитрий Исхаков

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