Легендарные артисты мирового джаза тенор-саксофонист Фуаси Абдул-Халиг и певица, актриса Джамил Борджэс о любви к джазу и теплом приеме белорусских зрителей

Многие культурологи, подводя итоги 20-го века, отмечали, что это столетие подарило нам два великих искусства: кинематограф и джаз. На ваш взгляд джаз - музыка лёгкая, или серьёзная?
Джамил Борджэс, певица, актриса (США):
Это такая музыка! (восхищённо). Когда ты исполняешь джаз, у тебя выбора нет! Ты не знаешь, что будет дальше - постоянно импровизируешь… Музыка и лёгкая и серьёзная одновременно.
Фуаси, у Вас невероятная способность воспроизводить легендарный драйв мастеров прошлого. Это природный дар, или колоссальная работа?
Фуаси Абдул-Халиг, тенор-саксофонист (США):
Думаю, что и то и другое. Конечно, я многому научился у старших музыкантов. Но и природный дар играет роль, безусловно.
Можно ли научиться джазу?
Фуаси Абдул-Халиг, тенор-саксофонист (США):
Конечно, мы всё время этим занимаемся! В джазе нужно импровизировать. Когда ты исполняешь композицию, должна быть свобода, раскованность… В той истории, которую ты рассказываешь для зрителя, должна быть взаимосвязь
О людях, которые любят, слушают джаз, говорят, что это «люди ушедшие от жизни, но ещё не потерявшие аппетит». Кто ваш слушатель?
Джамил Борджэс, певица, актриса (США):
Джаз нужно сначала почувствовать, начинать слушать уже с детства. А вдруг уже в 10 лет с ужасом понимаешь: «Я люблю джаз!». Так бывает часто. Никогда до этого человек не увлекался джазом, и вдруг понял, что он любит эту музыку.
Что для вас слава?
Джамил Борджэс, певица, актриса (США):
Её не нужно искать. Это то, что должно прийти само. А если ты начинаешь её искать - плохо. Если ты её не достиг, то ты не свободен уже, ограничен: «А что дальше?». Путь к пределу совершенства.
Фуаси, Вы не в первый раз в Минске. Какие у Вас впечатления?
Фуаси Абдул-Халиг, тенор-саксофонист (США):
Я готов приезжать сюда снова и снова, потому что здесь живут интересные, открытые люди… А люди, -это, как известно, - отражение страны.
Джамил, а как Вас приняли белорусские зрители?
Джамил Борджэс, певица, актриса (США):
С самолёта уставшая - сразу на сцену. Нервничала. Бурные аплодисменты. Такой теплый прием!
Пожелайте что-нибудь хорошее нашим зрителям?
Джамил Борджэс, певица, актриса (США):
Хотелось бы, чтобы у них всегда была возможность расслабляться под хорошую музыку...