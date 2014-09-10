Легендарные артисты мирового джаза тенор-саксофонист Фуаси Абдул-Халиг и певица, актриса Джамил Борджэс о любви к джазу и теплом приеме белорусских зрителей

Многие культурологи, подводя итоги 20-го века, отмечали, что это столетие подарило нам два великих искусства: кинематограф и джаз. На ваш взгляд джаз - музыка лёгкая, или серьёзная?

Джамил Борджэс, певица, актриса (США):

Это такая музыка! (восхищённо). Когда ты исполняешь джаз, у тебя выбора нет! Ты не знаешь, что будет дальше - постоянно импровизируешь… Музыка и лёгкая и серьёзная одновременно.

Фуаси, у Вас невероятная способность воспроизводить легендарный драйв мастеров прошлого. Это природный дар, или колоссальная работа?

Фуаси Абдул-Халиг, тенор-саксофонист (США):

Думаю, что и то и другое. Конечно, я многому научился у старших музыкантов. Но и природный дар играет роль, безусловно.

Можно ли научиться джазу?

Фуаси Абдул-Халиг, тенор-саксофонист (США):

Конечно, мы всё время этим занимаемся! В джазе нужно импровизировать. Когда ты исполняешь композицию, должна быть свобода, раскованность… В той истории, которую ты рассказываешь для зрителя, должна быть взаимосвязь

О людях, которые любят, слушают джаз, говорят, что это «люди ушедшие от жизни, но ещё не потерявшие аппетит». Кто ваш слушатель?

Джамил Борджэс, певица, актриса (США):

Джаз нужно сначала почувствовать, начинать слушать уже с детства. А вдруг уже в 10 лет с ужасом понимаешь: «Я люблю джаз!». Так бывает часто. Никогда до этого человек не увлекался джазом, и вдруг понял, что он любит эту музыку.

Что для вас слава?

Джамил Борджэс, певица, актриса (США):

Её не нужно искать. Это то, что должно прийти само. А если ты начинаешь её искать - плохо. Если ты её не достиг, то ты не свободен уже, ограничен: «А что дальше?». Путь к пределу совершенства.

Фуаси, Вы не в первый раз в Минске. Какие у Вас впечатления?

Фуаси Абдул-Халиг, тенор-саксофонист (США):

Я готов приезжать сюда снова и снова, потому что здесь живут интересные, открытые люди… А люди, -это, как известно, - отражение страны.

Джамил, а как Вас приняли белорусские зрители?

Джамил Борджэс, певица, актриса (США):

С самолёта уставшая - сразу на сцену. Нервничала. Бурные аплодисменты. Такой теплый прием!

Пожелайте что-нибудь хорошее нашим зрителям?

Джамил Борджэс, певица, актриса (США):

Хотелось бы, чтобы у них всегда была возможность расслабляться под хорошую музыку...