Белоруска Алёна Ланская выступит на «Евровидении» в первом полуфинале

Новости Беларуси. Представительница Беларуси на конкурсе «Евровидение-2013» Алёна Ланская выступит в первом полуфинале 14 мая. На неделе в шведском Мальме состоялась жеребьевка конкурса песни. В этот день за право выхода в финал будут бороться исполнители из 16 стран, среди которых Дания, Хорватия, Украина, Голландия, Австрия, Словения, Эстония, Россия, Литва, Сербия, Ирландия, Кипр, Черногория, Бельгия и Молдова.

Порядок выступления определят продюсеры шоу. Под каким номером выступит Алёна Ланская станет известно лишь в марте – на встрече глав делегаций стран-участниц «Евровидения».

Второй полуфинал назначен на 16 мая. Здесь борьба за финал развернётся среди представителей Латвии, Азербайджана, Мальты, Исландии, Сан-Марино, Македонии, Финляндии, Болгарии, Израиля, Норвегии, Албании, Венгрии, Швейцарии, Грузии, Армении и Румынии.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса и Швеция – победитель прошлого года – попадают в финал автоматически. Финал запланирован на 18 мая.