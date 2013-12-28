Белорус Сергей Волчков победил в проекте «Голос». Вокалист получил контракт со звукозаписывающей компанией Universal

Новости России. За право называться лучшим голосом России и контракт со звукозаписывающей компанией Universal боролись тысячи талантливых музыкантов. До финала дошли четыре исполнителя: Тина Кузнецова из Казани, Сергей Волчков из Беларуси, Гела Гуралиа из Грузии и Наргиз Закирова, много лет живущая в США.

По условиям конкурса, на решающем концерте вокалисты исполнили по три песни: две сольно и одну со своим наставником. Победителя в прямом эфире определяли телезрители. В голосовании приняли участие более миллиона человек. Победителем главного вокального проекта России «Голос» стал 25-летний Сергей Волчков. В финале проекта за него проголосовали 75 процентов зрителей.

Парень из белорусского Быхова покорил не только жюри, но и зрителей. Ещё на первых прослушиваниях Александр Градский – будущий наставник Сергея – повернулся к парню, едва услышав первую ноту (смотрите видео), и не прогадал.

Сергей Волчков, победитель проекта «Голос» (в интервью «Комсомольской правде»):

Это просто потрясение. Сейчас я безумно счастлив и полностью опустошен. Даже не знаю, как удается говорить и выдавать какие-то эмоции. Хочу сказать одно: гигантское спасибо тысячам людей, которые поверили в меня. Это взаимно! Я вас всех люблю.

Напомним, в прошлом году Дина Гарипова, победительница проекта «Голос», представила Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». К слову, куратором Дины на проекте был Александр Градский.

Юрий Аксюта, руководитель проекта «Голос» (в интервью «Комсомольской правде»):

Музыкальных форматов много, они чем-то похожи друг на друга. Будь то «Фабрика звезд», «Фактор А» или «Народный артист». Но Voice, который сочинили голландцы, выгодно отличается: он вроде как про музыку, а с другой стороны – про живые человеческие эмоции. Мы привыкли к живым ток-шоу, где кричат, ругаются, плюются или даже иногда бьют друг другу морду. Но не привыкли к живым переживаниям. На экране есть слезы, но в нашем проекте они мотивированы другим. Это очень честный проект. В нем сложно заподозрить какую-то манипуляцию. Тем более что до зрительского голосования мы пока вообще не дошли. Холодная камера фиксирует события, эмоции внутри формата. Формат придумали не мы, но сочетание элементов в каждой стране проходит по-своему. Нам удалось собрать абсолютно искренний тренерский состав. И Александр Градский, и Пелагея, и Леонид Агутин или Дима Билан – они все разные.

Справка:

Сергей Волчков родился и вырос в Быхове (Могилёвская область). Музыкой увлекается с детства. После школы переехал заниматься музыкой в Могилёв, из Могилёва уехал учиться в Москву. В 2009 году окончил МГМК имени Римского-Корсакова. Позже поступил на факультет музыкального театра РАТИ (ГИТИС). Лауреат нескольких музыкальных конкурсов и премий.