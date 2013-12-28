Как планируют отмечать Новый год группа «Litesound», группа «Лермонт» и Влада

Солист группы «Лермонт» Василий Селищев переезжает сейчас на новую квартиру. Первое, что он захватил с собой – коробку с елочными игрушками, ведь Новый год для него - самый долгожданный и любимый праздник, сообщили в программе «Утро» на СТВ

Василий Селищев, солист группы «Лермонт»:

В детстве все собирались – мамы, папы, дедушки... С этим связано что-то чистое, светлое...

Весь декабрь 2013 года Василий Селищев практически живет на работе: репетиции, корпоративы, концерты. Новый год всегда встречает традиционно – в кругу семьи. Правда, были в его жизни и необычные места для встречи праздника.

Василий Селищев, солист группы «Лермонт»:

Однажды 1 января в 7 утра у нас был поезд, мы ехали в Ялту. Приехали в Крым, специально так спланировали, прямо с новогоднего стола, на такси, на вокзал... Это все было здорово и спонтанно.

В отличие от Василия Селищева певица Влада много лет подряд под бой курантов дарила праздничное настроение и свои песни окружающим. Но все изменилось...

Влада:

После того, как я вышла замуж, и у меня родился ребенок, естественно, моя жизнь изменилась, поэтому сейчас Новый год я встречаю исключительно в кругу семьи.

В Новый год 2014 Влада планирует стать Снегурочкой для маленькой дочки, правд,а к этой роли ей не привыкать. Еще с 1 класса она участвовала в утренниках в качестве внучки главного зимнего волшебника.

Влада:

Это было очень почетно, потому что ты проводишь утренники для своих одноклассников. Меня освободили от занятий, мне дали в помощь настоящего Деда Мороза, и только я знала, что он – учитель физкультуры, а для всех он был настоящий Дед Мороз.

Костюм одного из главных новогодних персонажей примерил на себя и Дмитрий Карякин. Накануне праздника группа «Litesound» выпустила клип, действие которого разворачиваются под Новый год. Это стало для ребят самым главным событием за последнее время. Они надеются, что в 2014 году будет еще больше творческих достижений.

Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»:

В Новом году хочется всяких новых открытий, новых возможностей. Это самое главное. Материальные ценности не так важны, как любовь близких людей... или возможность реализации своих проектов.

Как выяснилось, братья Дмитрий и Владимир очень любят встречать Новый год дома вместе с родителями, родственниками и друзьями. Но был в жизни участников группы период, когда они встречали ночь с 31 декабря на 1 января в Китае, где семья Корякиных прожила 3 года.

Владимир Карякин, солист группы «Litesound»:

31 декабря мы были как сумасшедшие люди, которые еще и громко галдят, а все китайцы, как положено, пошли спать в 9 вечера.

Зато сейчас участники группы «Litesound» наслаждаются белорусскими зимними пейзажами и активно планируют встречу нового 2014-го года. И конечно, все герои нашего сюжета с радостью готовят подарки и поздравления для близких людей и зрителей.

Группа «Litesound», группа «Лермонт», Влада:

Мы хотим пожелать всем телезрителям здоровья, гармонии в ваших семьях, успешных свершений и всего самого хорошего...