Дмитрий Колдун остепенился, но жаждет спонтанности. Интервью о переезде всей семьей в Москву, о коровах на льду и саундреке «Ничего», после которого ничего не произошло

Певец Дмитрий Колдун рассказал о творчестве, планах на будущее и о жизни в Москве в гостях программы «Утро» на СТВ.

Чем живешь, над чем работаешь?

Дмитрий Колдун:

У нас вышел новый альбом, над ним мы работали весь год, я думаю, у нас неплохо получилось. Этот год для меня был творческий, у нас пополнение в семье, вообще год удачный выдался. У меня родился сын, его зовут Ян, уже в январе, совсем скоро, у него будет первый юбилей – 1 год ему исполнится. Я думаю? совсем скоро он пристраститься к телеканалу СТВ и будет регулярно утром его смотреть.

Меняется жизнь у мужчины, когда у него появляется сын? Что изменилось в твоей жизни?

Дмитрий Колдун:

Хочется чаще дома бывать, раньше хотелось уехать куда-нибудь на гастроли, а теперь уезжаешь и думаешь, скорей бы домой.

А получается дома чаще бывать?

Дмитрий Колдун:

Сейчас я работаю над тем, чтобы мы, все-таки, были все вместе, и я думаю через полгода, когда у меня закончится ремонт в Москве, мы все туда переедем.

Многие артисты живут на два города Москва-Минск, Минск-Москва. Ты довольно давно переехал в Москву, тяжело было все оставить?

Дмитрий Колдун:

Естественно, привыкаешь ко всему. Для меня Минск – это моя родина, здесь я бываю достаточно часто. Несмотря на то, что я не появляюсь ни на каких программах, не посещаю концерты, - здесь моя мама, брат. Я очень люблю бывать в Минске, а Москва – это скорее? рабочая площадка, которую я иногда сравниваю с компьютерной игрой: выходишь из дома и нужно дойти, прокачаться и вернуться к себе в логово и поспать.

На твой взгляд, как часто должны артисты выпускать альбомы?

Дмитрий Колдун:

Наш альбом - третий по счету, мне кажется, нужно постоянно идти вперед, но альбом – это не самоцель. Мы постоянно пишем альбомы, чтобы поклонникам было всегда, что послушать новенького. Многие артисты не выпускают альбомы, а выпускают синглы, выкладывают их на различные интернет-площадки. Я старомоден в этом плане.

Дима, ты начал актерскую карьеру?

Дмитрий Колун:

Мне постоянно задают этот вопрос. Я пока серьезных ролей не исполнял, у меня была роль в 16-серийном телефильме «20 лет без любви», который показывали и в России, и Беларуси. Мы даже саундтрек к этому фильму записали - песню «Ничего», но так ничего больше и не произошло после этого.

Чем ты занимаешься в свободное время, есть ли у тебя какое-нибудь хобби?

Дмитрий Колдун:

Хочу очень научиться кататься на лыжах, потому что многие друзья ездят на горнолыжные склоны, а я «как корова на льду». Может быть, поэтому не участвую в «ледовых побоищах». Из вещей, которые мне доступны, я люблю рафтинг. Вообще меня привлекают такие виды спорта, где можно упасть. В Москве есть тир, где можно пострелять из боевого оружия, я туда тоже могу сходить.

Любят ли белорусских артистов в Москве?

Дмитрий Колдун:

Мне всегда приятно и отчасти даже спокойно, когда меня называют белорусским артистом. Для меня особой разницы нет, это же не политика. Мое белорусское гражданство не может влиять на то, где я выступаю. Когда мне говорят, что сейчас будет выступать белорусский исполнитель, я горжусь.

Я недавно был в Латвии, там тоже очень много наших соотечественников, которые приходят на концерты, подходят ко мне и с теплотой вспоминают время, когда все жили в большой стране СССР.

Какие планы на будущее? Второй раз «Евровидение» покорить не планируешь?

Дмитрий Колдун:

Я не знаю, этот вопрос для меня философский. Я не исключаю возможность, что я когда-нибудь еще раз войду в эту реку, и она уже будет другой, с совсем другими берегами. У меня все в жизни происходит спонтанно. Мое участие в «Евровидении 2007» было для меня неожиданным, внезапным решением, и я хотел бы, чтобы что-нибудь подобное произошло еще раз.

Работаешь ли ты на Новый год?

Дмитрий Колдун:

Обычно работаю, но в 2013 работать не буду. Для меня этот праздник символичный. Когда я был маленький, моя семья встречала Новый год в кругу семьи, поэтому мне бы хотелось быть вместе со своей семьей. Я хочу, чтобы мой сын чувствовал, что он в семье, чтобы он проникся этой атмосферой семейного праздника.