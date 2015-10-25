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«Белазовский аккорд – 2015»: Жодино принимает престижный конкурс эстрадных исполнителей

25 октября 2015 13:58
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Новости Беларуси. «Белазовский аккорд – 2015». Жодино принимает традиционный, уже 14-й по счету, престижный конкурс эстрадных исполнителей. Главная цель фестиваля — поиск и поддержка молодых талантов, а также популяризация белорусской песни. Музыкальное сопровождение форума осуществляет Президентский оркестр под управлением Виктора Бабарыкина. Сегодня, 25 октября, на сцене Дворца культуры Белорусского автомобильного завода состоится церемония награждения победителей и большой гала-концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ 

# Музыка # Белорусские исполнители

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