Молодые талантливые музыканты Дмитрий Ладес и Nick Cherny создали ритм белорусской столицы

Остановитесь и прислушайтесь. Возможно, вы услышите мелодию родного города. Оказывается, у Минска есть особое музыкальное звучание. Во всяком случае, в этом уверены герои нашего сюжета.

Знакомьтесь. Молодой музыкант - Дмитрий Ладес. Год назад он задумался о создании треков, где будут звучать разные города мира. И, конечно, мелодия белорусской столицы стала первой экспериментальной композицией.

Всего было сделано около 10 записей звуков города в разных точках. К примеру, на Немиге и на проспекте Независимости.

В итоге несколько часов шумовой дорожки легло в основу трека, где можно уловить различные звучания. Некоторые из них довольно интересны и необычны.

Работая над созданием трека о Минске, Дмитрий Ладес с удивлением для себя отметил, что в городе в последнее время стали пропадать звуки цокающих женских каблуков. Раньше их можно было слышать гораздо чаще. Особенно в подземных переходах. Но несмотря на это, мелодия столицы остаётся уникальной.

А вот такая музыка родилась в голове другого молодого талантливого композитора Ника Черного (Nick Cherny), который представил свой электронный проект о Минске. И, если нашего первого героя вдохновила историческая часть города, то Ник почувствовал пульсацию столицы на улице Октябрьской, где расположено несколько заводов.

Как уверяет Ник, нельзя уловить конкретную музыку. Это, скорее, звуки города, которые в голове вызывают некую мелодию или ритм.

Для каждого из нас Минск разный. Так и в музыкальном творчестве - повторений нет. Его нельзя сравнить ни с одним другим городом. В нём - особое звучание и необыкновенная энергетика. Главное на мгновение остановиться и прочувствовать ритм белорусской столицы.