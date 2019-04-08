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«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»

08 апреля 2019 07:50
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – солистки группы «Las Vegas» Елизавета Полещук, Екатерина Юлдашева и Анна Горячева.

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-1

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-3

Новогодние корпоративы, 23 февраля, 8 марта и прочие праздники состоялись. Оживает ли творческая деятельность артистов с весной?

Елизавета Полещук, солистка группы «Las Vegas»:
Творческая они не засыпает, эта творческая жизнь, когда заканчивается вся эта, как Вы говорите, новогодняя история. Начинается движение в новый год с новой программой, новая музыка, новое дыхание, новые знакомства, новые клипы. Мы плавно подводим к тому, что у нас большая радость – у нас новый клип на песню «Без меня»!

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-6

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-8

О чём клип, кто помогал, что нового вы открыли для себя, было ли что-то пикантное во время съёмок?

Елизавета Полещук:
Сразу отвечаем на вопрос: о любви.

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-11

Анна Горячева, солистка группы «Las Vegas»:
Да. Ушёл – иди! Не нужно смотреть назад. Я сильная.

Елизавета Полещук:
Он лёгкий, весенний – впрочем, об этом и клип. Там красивая картинка, сочные кадры, много воздуха…

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-14

Екатерина Юлдашева, солистка группы «Las Vegas»:
Как скромно о нас…

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-17

Елизавета Полещук:
На самом деле всё, что происходило на съемках, можно увидеть в бэкстейдж. Он есть в Интернете, как сам клип. Смотрите обязательно, потому что – повод, как минимум, улыбнуться.

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-20

Анна Горячева:
Бэкстейдж, кстати, набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип. Весьма интересное видео у нас получилось.

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-23

Екатерина Юлдашева:
То есть, если вы посмотрите, то сразу на день хорошее настроение.

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-26

Елизавета Полещук:
Понятное дело, что пересекаются немного картинки, потому что всё это на съёмочной площадке. Но там есть та самая настоящая история про нас, но клип тоже про нас. Клип лёгкий, весенний, воздушный. Песню написал украинский автор Алексей Железняк. Режиссёром выступила Светлана Ефимик. Мы с ней сошлись в творческом дыхании, не первый раз с ней работаем – понравилось. Идейный вдохновитель – наш продюсер Яна Станкевич. И её слова за кадром – можно писать отдельную книгу, слова поддержки, так сказать. Она, действительно, очень многое делает. И присутствует абсолютно при каждом моменте: от выбора косметики до финального монтажа. Она всегда присутствует рядом со специалистом. Сколько ночей, сколько материала, сил и эмоций, души вложено в нас!

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-29

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-31

Реальна ли женская дружба в женском коллективе?

Екатерина Юлдашева:
Да.

Елизавета Полещук:
Для начала существует уважение. Уважение и мудрость. Если какой-то спор возникает, а он возникает, мы стараемся его в правильное русло вывести.

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-34

Анна Горячева:
Все эмоции – в творчество.

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-37

Вы проводите вместе семейные праздники, выходные?

Елизавета Полещук:
Мы так много праздников проводим вместе! В основном – в работе. Мы, если честно, видимся практически каждый день.

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-40

Каковы перспективы развития группы «Las Vegas»?

Елизавета Полещук:
На самом деле, у нас в работе сейчас ещё одна песня. Мы её уже записали. Называется она «Мурашки». Очень хотим на неё в ближайшее время опять снять клип.

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-43

Про муравьев или снова о любви?

Екатерина Юлдашева:
Про мурашки на теле.

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-46

Елизавета Полещук:
Это будет очень вкусная работа. Мы уже поскорее хотим приступить к процессу. Уже готовы идеи.

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-49

Анна Горячева:
Юрий Кисель написал для нас эту замечательную композицию. И мы уже в предвкушении – скорее её показать!

То есть у вас песни о простых человеческих отношениях, о любви, о сложностях?

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-52

Елизавета Полещук:
Бывает, о не очень простых отношениях, о сложностях. Бывают – простые, бывают – не очень.

«Бэкстейдж набрал не меньшее количество просмотров, чем сам клип». Группа Las Vegas о новой песне «Без меня»-55

Многие артисты сейчас на пике современной волны. Хотят петь песни про социальные сети: «Ты меня не лайкнул – какая трагедия», «Я тебя удалила, заблокировала»… Вы о таком хотели бы иметь песню?

Елизавета Полещук:
Естественно, мы смотрим на то, что делают коллеги. Но мы стараемся не копировать, а вкладывать свою идею и большую душу!

# Белорусские исполнители # Музыка # Елизавета Полещук # Екатерина Юлдашева # Анна Горячева

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