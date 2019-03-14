Их полонезы окунают во времена Радзивилловских балов. Как ансамбль из Дзержинска играет музыку XVII-XVIII веков

Их полонезы окунают во времена Радзивилловских балов. Ансамблю «Пастораль» удалось воскресить белорусскую салонную музыку XVII-XVIII веков. Вот уже 25 лет преподаватели Дзержинской детской школы искусств представляют традиции в своей стране и далеко за её пределами. Поляки и литовцы воспринимают музыку за свою.

Елена Петкевич, участница заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля старинной музыки «Пастораль»:

Когда мы выступали, москвичи говорили: «Мы всегда считали белорусов очень близкими к России». Но теперь, когда они послушали нас, сказали: «У вас совсем другая музыка, она ближе к Европе».

Ирина Лукьянова, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля старинной музыки «Пастораль»:

Однажды мы играли на приёме в чешском посольстве. Спрашивали: «А вы откуда, вы из Чехии?» Потому что культура соприкасается.