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Ядвига Поплавская: «Ещё при Саше возникла идея детской студии. У нас такое раннее эстетическое воспитание»

22 марта 2019 10:25
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – народная артистка Беларуси, победительница Республиканского конкурса «Женщина года-2018» в номинации «Духовность и культура» – Ядвига Поплавская.

Вы стали «Женщиной года-2018 года». Как Вы восприняли эту новость?

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, победительница Республиканского конкурса «Женщина года-2018» в номинации «Духовность и культура»:
Это, прежде всего, большое спасибо Белорусскому союзу женщин за внимание и за эту высокую награду. Хотя мне так неловко, когда я узнала об этом, я не поняла: почему вот я? У нас я считаю, очень много женщин, которые достойные и этой награды, и других наград. Они все сотканы из добра, одарены самым высоким чувством, дарованным нам Богом, любовью.

Ядвига Поплавская: «Ещё при Саше возникла идея детской студии. У нас такое раннее эстетическое воспитание»-1

Мы знаем, что Вы много занимаетесь благотворительностью, не проходите мимо чужой беды и помогаете всячески людям с инвалидностью, и концерты устраиваете, и какими-то другими способами помогаете. Вот что сейчас в этом направлении? Проекты готовятся?

Ядвига Поплавская:
Вы заговорили о благотворительности и я вспомнила одну из притч. Вы вдумайтесь: радость человеку благотворительность его. Сделайте кому-то хоть вот столечко доброты, помогите, поддержите в какой-то ситуации, когда человеку плохо и вы сами увидите, сколько радости в вашей душе появится. Да, мы продолжаем. У нас есть и традиционные, два раза в год, когда собираются со всей Беларуси, и новые проекты. Настя наша, добрейшей души человек, она очень много делает, настолько много! Я счастлива, что она часть своей жизни отдаёт именно благотворительности, потому что это необходимо, это нужно.

Ядвига Поплавская: «Ещё при Саше возникла идея детской студии. У нас такое раннее эстетическое воспитание»-4

Примером бескорыстной помощи и человеком с большой буквы для нас был и является Александр Тиханович. Конечно, его дело продолжается и его дочь тоже продолжает. Создана вокальная студия, как вы в этом направлении работаете? Готовы ли открывать новые имена для нашей страны?

Ядвига Поплавская:
Вы понимаете, ещё при Саше возникла идея детской студии, потому что там, где находится наш офис, достаточно часто приходили люди: «А нам сказали, что здесь детская студия». И очень часто приводили детей, просто чтобы прослушать. У нас возникла такая мысль. На сегодняшний день детская студия существует. У нас такое раннее эстетическое воспитание, у нас очень хорошие педагоги. Спасибо им большое! И они увлекают детей и когда смотришь, какие результаты, например, вот два года тому назад только пришли, а сейчас они уже выступают в конкурсах. Хоть они очень нервные и для родителей, для педагогов, для детей, но они всё равно нужны. Педагоги стараются, ну мы их попросили, чтобы самое главное на этом этапе искоренить чувство зависти. Это так важно потому что для детей. Кого-то похвалил и уже кажется, что он ущемлён. Детская школа существует и, слава Богу, что мы и в этом плане можем кому-то принести радость.

Что в ближайших планах нового готовится? Может новая песня готовится?

Ядвига Поплавская:
Да они всё время готовятся. Было бы только больше времени, потому что мне приходится всё делать.

Ядвига Поплавская: «Ещё при Саше возникла идея детской студии. У нас такое раннее эстетическое воспитание»-7

Как Вы всё успеваете с таким графиком?

Ядвига Поплавская:
Я кое-что успеваю за счёт неустроенного быта. Я его так и не устраиваю. Вот как мы в квартиру въехали в 2012 году, я всё мечтала повесить шторы, занавески, чтобы меня это радовало. Это у меня в перспективе, но это тоже радует. Всё ж складывается из мелочей.

# Белорусские исполнители # Музыка # Ядвига Поплавская # Фотофакт

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