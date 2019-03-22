Ядвига Поплавская: «Ещё при Саше возникла идея детской студии. У нас такое раннее эстетическое воспитание»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – народная артистка Беларуси, победительница Республиканского конкурса «Женщина года-2018» в номинации «Духовность и культура» – Ядвига Поплавская. Вы стали «Женщиной года-2018 года». Как Вы восприняли эту новость? Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, победительница Республиканского конкурса «Женщина года-2018» в номинации «Духовность и культура»:

Это, прежде всего, большое спасибо Белорусскому союзу женщин за внимание и за эту высокую награду. Хотя мне так неловко, когда я узнала об этом, я не поняла: почему вот я? У нас я считаю, очень много женщин, которые достойные и этой награды, и других наград. Они все сотканы из добра, одарены самым высоким чувством, дарованным нам Богом, любовью.

Мы знаем, что Вы много занимаетесь благотворительностью, не проходите мимо чужой беды и помогаете всячески людям с инвалидностью, и концерты устраиваете, и какими-то другими способами помогаете. Вот что сейчас в этом направлении? Проекты готовятся? Ядвига Поплавская:

Вы заговорили о благотворительности и я вспомнила одну из притч. Вы вдумайтесь: радость человеку – благотворительность его. Сделайте кому-то хоть вот столечко доброты, помогите, поддержите в какой-то ситуации, когда человеку плохо и вы сами увидите, сколько радости в вашей душе появится. Да, мы продолжаем. У нас есть и традиционные, два раза в год, когда собираются со всей Беларуси, и новые проекты. Настя наша, добрейшей души человек, она очень много делает, настолько много! Я счастлива, что она часть своей жизни отдаёт именно благотворительности, потому что это необходимо, это нужно.

Примером бескорыстной помощи и человеком с большой буквы для нас был и является Александр Тиханович. Конечно, его дело продолжается и его дочь тоже продолжает. Создана вокальная студия, как вы в этом направлении работаете? Готовы ли открывать новые имена для нашей страны? Ядвига Поплавская:

Вы понимаете, ещё при Саше возникла идея детской студии, потому что там, где находится наш офис, достаточно часто приходили люди: «А нам сказали, что здесь детская студия». И очень часто приводили детей, просто чтобы прослушать. У нас возникла такая мысль. На сегодняшний день детская студия существует. У нас такое раннее эстетическое воспитание, у нас очень хорошие педагоги. Спасибо им большое! И они увлекают детей и когда смотришь, какие результаты, например, вот два года тому назад только пришли, а сейчас они уже выступают в конкурсах. Хоть они очень нервные и для родителей, для педагогов, для детей, но они всё равно нужны. Педагоги стараются, ну мы их попросили, чтобы самое главное – на этом этапе искоренить чувство зависти. Это так важно потому что для детей. Кого-то похвалил и уже кажется, что он ущемлён. Детская школа существует и, слава Богу, что мы и в этом плане можем кому-то принести радость. Что в ближайших планах нового готовится? Может новая песня готовится? Ядвига Поплавская:

Да они всё время готовятся. Было бы только больше времени, потому что мне приходится всё делать.