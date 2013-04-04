Управление самым большим органом Беларуси оцифруют

Новости Беларуси. Полвека музыки. У самого большого органа страны юбилейный год. Он находится в Белгосфилармонии и занимает три этажа. В этом году гиганта омолодят. Будут заменены около 6,5 тысяч металлических и деревянных труб.

Екатерина Николаева, лауреат международных конкурсов:

Этот орган универсален. На нем можно играть произведения от немецкого Барокко до современных произведений наших авторов и зарубежных.

Летом органа-гиганта спустя 8 лет после последнего ремонта ждет очередное «омоложение». В век высоких технологий он тоже в тренде. Пульт инструмента станет не только передвижным, но и практически цифровым. Кроме оптимизации кнопок появятся и новые функции.

Для Геннадия Чернявского, более 25 лет занимающего должность «хранителя органа», изменения тоже упростят работу.

Геннадий Чернявский, органный мастер:

Мы переходим уже на цифровую систему. Орган получится как один большой компьютер. Проблем не должно быть.

Титул монарха прощает его «капризы». Несмотря на габариты, орган – инструмент чувствительный и требует тщательнейшего ухода. Кроме сухости воздуха, губительны для «здоровья» инструмента перепады температуры и грязь. Однако пыль на трубах вытирать нельзя — изменится звучание. А вот для других элементов — это вызывает опасность.

Апартаменты «короля музыкальных инструментов» занимают 3 этажа. На первом находятся основные механизмы, на остальных - трубы различного диапазона.

Около 6,5 тысяч металлических и деревянных труб будут заменять вручную. Процесс демонтажа и установки может продлиться месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.