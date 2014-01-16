Детский бал педагогов и учащихся музыкальной школы искусств им. Глебова состоялся в минском Дворце офицеров

Новости Беларуси. «Зимняя сказка». В минском Доме офицеров проходит Детский бал педагогов и учащихся музыкальной школы искусств имени Глебова. На концерт также пригласили воспитанников детских домов, Минского суворовского училища, стипендиатов спецфонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От белорусских народных до классики, от испанских мотивов до ритмов джаза – юным талантам подвластны любые музыкальные произведения.

По словам юных музыкантов, участие в таком концерте – дело волнительное и ответственное. Ведь это своеобразный отчет о своей работе. К тому же на сцене они выступают с уже известными и опытными мастерами. Поэтому ни сколько не жалели себя во время домашних занятий: часами сидели за инструментом.

Участники концерта:

Дома репетиция по часу-полтора. А с ребятами по 4 часа играли, хорошо репетировали. Мне все понравилось. Хочу, чтобы мы хорошо выступили.

Собирались в 11 часов, прощались в 2-3. Было тяжело, но справились.

Тамара Куницкая, директор детской музыкальной школы искусств № 10 им. Е. Глебова:

Мы исполняем и белорусскую музыку, и классическую, и, конечно же, современную. И обязательно в «Зимней сказке» мы показываем новые коллективы. В данном случае это будет ансамбль ударных инструментов.