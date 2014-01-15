Дмитрий Колдун о сыне, воспитании детей, Минске и Москве, раздражающих вопросах и планах на 2014 год

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» Ирины Хануник-Ромбальской отвечает певец Дмитрий Колдун.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Доброе утро, Дим.

Дмитрий Колдун:

Доброе утро.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Лучше поздно, чем никогда, поэтому поздравляю тебя с рождением сына. Хоть уже, наверное, все успели это сделать, но нашей программе еще не все известно и все интересно.

Дмитрий Колдун:

Спасибо. Сыну моему, кстати, на днях будет год. Поэтому он уже большой, но, тем не менее, спасибо.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Что меняет это в жизни мужчины? Что поменялось в твоей жизни за этот год?

Дмитрий Колдун:

Появился еще один человек, которого нужно любить, охранять, заботиться о нем, переживать о нем. Это очень здорово, мне нравится.

Ирина Хануник-Ромбальская:

А какую часть забот ты берешь на себя?

Дмитрий Колдун:

Это сложно сказать. Вообще, конечно, большую часть времени с ребенком проводит именно мама, потому что я часто на гастролях, нужно постоянно куда-то ехать, куда-то идти, что-то тащить. А мама сидит с ребенком. Но я скоро закончу ремонт в квартире и мы все вместе будем жить долго и счастливо.

Ирина Хануник-Ромбальская:

У некоторых мужчин есть такая позиция, что когда ребенок подрастет, сможет разговаривать, мы с ним пойдем на футбол, туда-то, а до этого это мамина прерогатива. Есть у тебя какие-то традиции, которые только ты делаешь?

Дмитрий Колдун:

Я так не считаю. Знаешь, многие говорят, с какого возраста нужно воспитывать ребенка. «Он у меня начал ходить – можно начинать?» Ты уже опоздал. Поэтому я стараюсь больше времени проводить с ним вместе. У меня получается, стараюсь делиться частью себя.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Люди творческие, которые много времени отдают работе, стараются всячески задобрить детей. Ты вообще добрый? Будешь воспитывать в строгости?

Дмитрий Колдун:

Я, может, и добрый папа, но мне почему-то кажется, что те игрушки, которые я выберу, ребенку не очень понравятся. Потому что у меня все-таки такой логический подход к этому: игрушка должна работать, должна отвечать за какие-то функции. А ребенку, может, просто хочется поиграться, может, он ничему не хочет обучаться на данном этапе своей жизни. Думаю, с этим нужно как-то еще поработать.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Маленькие дети очень чутко реагируют на голос. Поешь что-нибудь?

Дмитрий Колдун:

Он сам уже поет. Дети, насколько я знаю, петь начинают раньше, чем разговаривать, поэтому он уже поет песни различные. Я у него иногда даже ворую, его мелодии. Но обещаю в авторство вписывать его.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Ты в последнее время сам стал писать.

Дмитрий Колдун:

Отчасти да. Я участвовал в создании произведений.

Ирина Хануник-Ромбальская:

А почему? Тебя что-то не устраивало в том, что тебе предлагали или это порыв такой?

Дмитрий Колдун:

Абсолютно нет. Наверное, больше не устраивало из того, что предлагают, потому что, как правило, те, кто пишут хорошую музыку, они всю хорошую музыку отдают именно своим артистам, потому что у любого хорошего композитора есть свои артисты, которых он продюсирует, с которыми он занимается. А на продажу остальным он оставляет немножко похуже. И поэтому мы решили, что будем сами писать. Посмотрим, что из этого получится. Нет – так нет. Значит, не получается. Вроде, пока получается.

Ирина Хануник-Ромбальская:

В Минске ты уже, по сути, часто являешься просто гостем? Для тебя Минск – это дом или ты чувствуешь, что ты приезжаешь как в гости.

Дмитрий Колдун:

Я не знаю где мой дом. Москву я тоже не могу назвать домом. Минск тоже, пожалуй, нет. Дом – это, как в песне поется, все-таки дорога: два-три дня в родном месте, два-три дня в другом. Меня это немножко угнетать начинает, надоедает это все.

Поэтому Минск для меня – это в первую очередь родина. Здесь много друзей, много знакомых, мы часто собираемся вместе. Тем более в последнее время здесь проходит очень много музыкальных мероприятий, концертов. Поэтому здесь не только отдых, но и работа, и всегда только самые приятные ощущения и впечатления.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Январь – как раз такое время, когда все мы ходим в гости, есть повод. А ты, когда приезжаешь в Минск, к кому в первую очередь приходишь в гости?

Дмитрий Колдун:

Естественно, в первую очередь я иду к брату в гости, к маме своей еду. Мы собираемся частенько, пьем чай, кофе, обсуждаем, как все было в уходящем и в ушедшем году.

Ирина Хануник-Ромбальская:

А есть такие вопросы, которые тебя раздражают? Что вообще стало тебя раздражать с тех пор, как ты стал знаменитым?

Дмитрий Колдун:

Да, в общем, ничего не раздражает. Даже иногда очень приятно, когда задают вопросы, а ты начинаешь беситься. Но ты вынужден на них ответить. Потом гордишься собой, что не вспылил, не ответил что-нибудь грубое, а ответил на этот вопрос достойно. Мне это нравится.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Что за вопросы?

Дмитрий Колдун:

Например, из последнего: «Извините, пожалуйста. Можно у Вас взять интервью?» Я отвечаю: «Да, конечно». Мне говорят: «Представьтесь, пожалуйста». «Меня зовут Дмитрий Колдун. Я – певец». Как-то так.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Непрофессионализм.

Дмитрий Колдун:

Да нет, это просто бытность.

Ирина Хануник-Ромбальская:

А чего тебе не хватает, когда ты не в Беларуси? По чем ты скучаешь?

Дмитрий Колдун:

Скучаю по дешевой колбасе без ГМО. Кстати, в России недавно разрешили использовать генно-модифицированные образцы, поэтому буду приезжать сюда и закупаться едой. А чего не хватает? Даже не знаю чего. Не хватает этого покоя, который здесь есть. Где бы ты ни был: в центре Минска или за городом. Не хватает какой-то душевности, здесь все менее материально. Все-таки Москва – это такая компьютерная игра, ты должен набрать себе больше бонусов, собрать «аптечки». А здесь ходишь себе, гуляешь и не думаешь, что нужно с кем-то сражаться и бороться.

Ирина Хануник-Ромбальская:

Наступил 2014 год. Что он будет представлять в творческом плане для Дмитрия Колдуна?

Дмитрий Колдун:

Я на 2013 год ничего особо не планировал, но вышел у меня и альбом, и сын вышел новый. А что касается 2014 года, буду писать, буду снимать, буду делать все то, что и делал до этого, чтобы поклонникам было интересно наблюдать за творчеством.