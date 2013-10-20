Александр Рыбак рассказал о своем детстве, проведенном в Минске

Александр Рыбак, победитель конкурса «Евровидение-2009»:

Первые 3-5 поездок я чувствовал ностальгию, даже меланхолию, можно сказать. Потому что здесь мое детство, здесь многие члены семьи. А сейчас я уже привык к этой прекрасной стране, и я чувствую себя очень спокойно. Наша семья, мы жили на улице Козлова, в маленькой-маленькой квартире. Там было 30 квадратных метров, и мы еще делили квартиру с другой семьей.

Я очень часто с радостью вспоминаю детство в Минске, но я никогда не скучаю. Потому что скучать – это тратить время. Прошлое для меня – вдохновение. Ничего грустного нету. Очень часто у меня спрашивают, кем бы я хотел быть помимо музыканта, но просто музыка – это для меня все. И в музыке тоже есть очень много разных профессий. Я мечтаю стать композитором известным, потому что меня сейчас везде в мире приглашают как артиста, но еще не все знают, что я сам пишу свои песни и с удовольствием пишу для других артистов. Так что в музыке я бы стал композитором, потому что тогда еще легче завести семью, не ездить вокруг, работать там, где живешь, - это большая мечта. А если вообще не о музыке думать, тогда я бы с удовольствием работал в компании компьютерных игр. Это мое самое большое хобби. Я же креативная душа, и для меня очень важно, чтобы хобби тоже могло вдохновлять.

Самое главное в мире, в моем мире, во всяком случае, это сон. Мне нужно высыпаться каждый-каждый день. И еще мне очень нравится проводить время в одиночестве, первые 4-5 часов.

Дорогие земляки! Я желаю вам много здоровья. Это самое главное. Желаю вам удачи, чтобы талант процветал, и еще желаю много дружбы. Потому что, я считаю, дружба – это сильнее, чем любовь. Дружите и радуйтесь!