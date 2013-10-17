Анне Вески, заслуженная артистка Эстонии, поделилась своими впечатлениями о Минске и Беларуси

Анне Вески, заслуженная артистка Эстонии:

Я помню, когда у нас были Дни культуры Эстонии здесь, в Беларуси, мы были в Минске и выступали во Дворце спорта, и у нас был от нашего министра культуры приказ: каждый должен выучить одну песню по-белорусски. И мы тоже пели, и мы пели: «А я лягу, прилягу...».

Нас было 15 человек, и это многоголосье, у нас супер получилось! В эти Дни культуры было так торжественно, красиво, дворцы были полны народа! Нас здорово тогда встретили, но это было где-то в середине 80-х.

По Беларуси я очень много ездила. Потом уже почти каждый год у нас был тур по Беларуси. И, я помню, мы были с ансамблем «Бузуки». После концерта мы так разошлись, потому что хотелось еще второй круг делать. Беларусь нравится. И в Минске, наверняка, вам же все говорят это, это ясно всем, что у вас очень красиво и чисто.

Я почти каждый год здесь бываю, и из аэропорта до центра города просто смотрю слева направо: «Как же у них все красиво!» Я не говорю, что у нас некрасиво, у нас тоже красиво, у нас есть свой Старый город, а у вас все по-другому. Весной у вас мыли городские деревья, я нигде этого не видела! И всем рассказываем: «Вот так надо весной чистить город!», очень красивые новые дома вливаются в Старый город, у вас огромные дороги, у вас в городе можно дышать. И дома могут дышать, и человек может дышать, и машинам есть место, для всех есть место. Дороги у вас супер! Я однажды попыталась пойти погулять. Но пространства такие большие, что пешком я далеко не дошла. Больше меня катают на машине, и тогда я вижу все просторы. Этого женщины не говорят, но ваши женщины красивые!