Николай Гнатюк: С Беларусью связано чувство родины

Николай Гнатюк, народный артист Украины:

Беларусь была, да и остается, ощущением огромной родины и любви, своего милого и родного. Когда я шел в армию, это было через границу, через Беларусь, и особенно, когда я потом из армии уезжал в отпуск, тоже через Беларусь. И у меня с Беларусью связано чувство родины. Я помню еще один момент (не буду эту певицу сейчас называть): я проезжаю через Минск, и по всему городу были афиши этой певицы. Я думал, вот, когда-нибудь будет такое, и это и было. У меня такое ощущение, что те мои стремления, что ли, в Минске, они потом сразу имели воплощение в жизнь. Беларусь, вопреки другим странам бывшего Советского Союза, удержалась, она не только не разрушилась, а она развивается все больше и больше. И когда я увидел сейчас новый Дворец, новое здание, и новые очертания видны и очень хороши эти очертания нового. И думаю, что помимо какого-то материального достатка и еще каких-то условий, важнее всего психологическое состояние, нравственное. Оно у вас наиболее, чем где-либо! Эта гостиница, «Беларусь» она называется, и вниз если пройти, там этот канал, вода, птицы поют – там я иногда брожу.