Новости Беларуси. Выдающиеся белорусские музыканты — защитникам Отечества. Фестиваль камерной музыки и хорового пения прошёл в Минске.

На музыкальную встречу пригласили сотрудников и ветеранов КГБ, слушателей Института национальной безопасности, членов их семей. Фестиваль впервые объединил классическую музыку разных эпох, в том числе, белорусскую, также современные эстрадные, джазовые композиции.

Участие в программе принял Национальный академический концертный оркестр Беларуси под руководством Михаила Финберга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Финберг, руководитель Национального концертного академического оркестра Республики Беларусь:

Уже 4 года подряд мы проводим фестиваль. Мы одновременно воспитываем новое поколение слушателей. И сегодня эти слушатели замечательного учебного заведения знают о белорусской музыке больше, чем многие.

Игорь Кузнецов, начальник ГУО «Институт национальной безопасности Республики Беларусь»:

Это великолепная возможность прикоснуться к сокровищнице музыкального искусства, и не только белорусского, но и зарубежного. Когда слушаешь «Лунную сонату» живьем и в камерном варианте...Культурный человек не может быть плохим человеком.