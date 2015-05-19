5-летняя дочь Маймуны: Мама, приезжай с победой!

Новости Беларуси. Трогательное видео появилось на официальной странице представителей Беларуси на «Евровидении» Юзари и Маймуны.



Диана, 5-летняя дочь скрипачки Маймуны говорит, что очень скучает по маме и просит возвращаться домой с подарками и победой. «Мои ангелочки, – так ласково называет Маймуна дочь Диану и сына Филиппа, – остались в Минске с бабушками и няней».

В Вене Маймуну поддерживает супруг Андрей.





Маймуна с сыном и дочерью



О том, исполнится ли мечта 5-летней девочки, узнаем совсем скоро. Для того чтобы претендовать на победу, белорусам нужно сначала преодолеть полуфинальный рубеж. Сегодня вечером, 19 мая, в первом полуфинале конкурса англоязычная Time в исполнении белорусов прозвучит с главной сцены «Евровидения» в Вене под номером 11.

Юзари и Маймуна рассчитывают, что пройдут в финал, а там, по признанию Юзари, «все артисты надеются на победу». Ребята ощущают колоссальную ответственность, обещают преодолеть волнение и сделать все на «отлично».

«Больше всего утомляет ожидание», – отмечает Юзари. Напомним, Юзари и Маймуна со сцены международного конкурса песни «Евровидение-2015» призовут помогать больным онкологией. Во время выступления белорусов не будет ни фееричного шоу, ни грандиозных спецэффектов. Акцент на певце и скрипачке. Юзари в черном, а Маймуна в белом – как отражение двух противоборствующих сил.





На платье Маймуны – оригинальный орнамент, в нем вплетены первые буквы имен Юзари и Маймуны. Костюмы к конкурсу создавались в Беларуси и непосредственно белорусскими дизайнерами.



Платье для Маймуны шила Ольга Бухал. Кстати, именно она создавала костюм для Нади Мисяковой, представлявшей Беларусь на детском «Евровидении» в прошлом году.

Кстати, Надя и абсолютно все члены ее семьи уже давно стали для Юзари настоящими друзьями. Большой компанией они сегодня скрестят пальцы за любимого наставника.





Ольга Мисякова, мама Нади Мисяковой (запись в Facebook)

Из каждого полуфинала в следующую стадию конкурса выходят по 10 лучших исполнителей.