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5-летняя дочь Маймуны: Мама, приезжай с победой!

19 мая 2015 15:15
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Новости Беларуси. Трогательное видео появилось на официальной странице представителей Беларуси на «Евровидении» Юзари и Маймуны.

Диана, 5-летняя дочь скрипачки Маймуны говорит, что очень скучает по маме и просит возвращаться домой с подарками и победой.

«Мои ангелочки, – так ласково называет Маймуна дочь Диану и сына Филиппа, – остались в Минске с бабушками и няней».

5-летняя дочь Маймуны: Мама, приезжай с победой! -1

В Вене Маймуну поддерживает супруг Андрей.


Маймуна с сыном и дочерью

О том, исполнится ли мечта 5-летней девочки, узнаем совсем скоро. Для того чтобы претендовать на победу, белорусам нужно сначала преодолеть полуфинальный рубеж. Сегодня вечером, 19 мая, в первом полуфинале конкурса англоязычная Time в исполнении белорусов прозвучит с главной сцены «Евровидения» в Вене под номером 11.

Юзари и Маймуна рассчитывают, что пройдут в финал, а там, по признанию Юзари, «все артисты надеются на победу».

Ребята ощущают колоссальную ответственность, обещают преодолеть волнение и сделать все на «отлично».

5-летняя дочь Маймуны: Мама, приезжай с победой! -4

«Больше всего утомляет ожидание», – отмечает Юзари.

Напомним, Юзари и Маймуна со сцены международного конкурса песни «Евровидение-2015» призовут помогать больным онкологией.

Во время выступления белорусов не будет ни фееричного шоу, ни грандиозных спецэффектов. Акцент на певце и скрипачке.

Юзари в черном, а Маймуна в белом – как отражение двух противоборствующих сил.

5-летняя дочь Маймуны: Мама, приезжай с победой! -7



На платье Маймуны – оригинальный орнамент, в нем вплетены первые буквы имен Юзари и Маймуны. Костюмы к конкурсу создавались в Беларуси и непосредственно белорусскими дизайнерами.

Платье для Маймуны шила Ольга Бухал. Кстати, именно она создавала костюм для Нади Мисяковой, представлявшей Беларусь на детском «Евровидении» в прошлом году.

5-летняя дочь Маймуны: Мама, приезжай с победой! -9

Кстати, Надя и абсолютно все члены ее семьи уже давно стали для Юзари настоящими друзьями. Большой компанией они сегодня скрестят пальцы за любимого наставника.


Ольга Мисякова, мама Нади Мисяковой (запись в Facebook)

Из каждого полуфинала в следующую стадию конкурса выходят по 10 лучших исполнителей.

5-летняя дочь Маймуны: Мама, приезжай с победой! -12

Напомним, песня Time, с которой белорусы выступят на «Евровидении», написана белорусами. Музыку написал Юзари, слова – певица Гера (Светлана Гераськова).


Гера, Юзари и Маймуна верят, что Time найдет отклик в сердцах зрителей и слушателей

# Музыка # Фотофакт # Евровидение 2015 # Юзари и Маймуна

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