Полина Гагарина не услышит свист зрителей на «Евровидении» в Вене

Новости Австрии. Представительница России Полина Гагарина не услышит свист зрителей во время своего выступления на «Евровидении-2015». Певица выйдет на сцену в наушниках, а организаторы подготовили контрмеры для нейтрализации провокаторов. Об этом из Вены сообщает РСН.

Год назад в Копенгагене выступление сестёр Толмачёвых сопровождалось свистом и выкриками зрителей. В марте этого года на концерте победителей «Евровидения» в Лондоне ситуация повторилась: освистали Диму Билана. Шоу показали в записи, где свист был заменен на аплодисменты.





Россиянки сестры Толмачевы на «Евровидении»



Ярмо Сиим, специалист по связям с общественностью «Евровидения»:

Мы рассматриваем реакцию аудитории в прошлом году как не соответствующую духу конкурса. В этом году под девизом «возводя мосты» мы верим, что аудитория будет настроена на диалог и на возведение мостов.

Представители России на «Евровидении» отмечают, что российскую делегацию в Вене принимают очень тепло, у Полины здесь много поклонников.



Яна Чурикова, комментатор «Евровидения» от России

Гагарина от негативных выпадов в свой адрес старается абстрагироваться, в этом ей помогает супруг Дмитрий Исхаков. В Вену вместе с певицей отправилась вся ее семья.

Полина Гагарина (в интервью РСН):

По техническим требованиям мне надо петь в двух «ушах» – это такие наушники, только они личные, они заливаются индивидуально под ухо. Обычно я даю концерты с одним «ухом», чтобы иметь возможность слышать зал и чувствовать обратную энергию. Здесь так не получится, потому что звук рикошетит с другой стороны арены. Это мешает исполнителю, поэтому здесь все поют в двух «ушах». Всё звучит только у меня в голове. Такое впечатление, будто я стою в комнатке, и музыка поступает только ко мне в голову.





Полина Гагарина. Вторая репетиция на сцене «Евровидения». Фото eurovision.tv



Напомним, образ Гагариной уже подвергся критике. Певицу обвинили в плагиате, мол, ее конкурсное платье «подсмотрено» у Дженнифер Лопес. Дело в том, что зрители шоу American Idol недавно видели похожий номер. В конце марта Дженнифер Лопес выступила на музыкальном телешоу в роскошном белоснежном платье, шлейф которого составлял почти 6 метров. В то время как Джей Ло исполняла композицию Feel The Light, на ее наряде появлялись кадры из анимационного фильма «Дом».





Дженнифер Лопес

Во время исполнения композиции на сцене «Евровидения» на платье Гагариной также будет проецироваться «картинка». В многочисленных интервью Полина не раз уже успела отметить: проекция на платье использовалось и до госпожи Лопес и потому она здесь не новатор. 13 фактов о Полине Гагариной, которые вы могли не знать, здесь!

За право создания наряда для выступления российской певицы бились сразу несколько именитых дизайнеров, но выбор пал на российского модельера Александра Терехова.





Супруг Полины Гагариной, запись в Instagram

Полина Гагарина верит, что «Евровидение» – песенный конкурс, и надеется, что «никакая политика не повлияет на выступление». Ранее, еще до отлета в Вену, Гагарина заявила журналистам, что она аполитична, и надеется, что политическая ситуация никак не отразится на конкурсе, который в этом году проходит под девизом «Строя мосты».

По задумке режиссеров-постановщиков номера, основной акцент во время исполнения композиции будет сделан именно на платье. Номер для «Евровидения» сама Гагарина называет «довольно аскетичным». Внимание зрителей будет приковано к исполнительнице и ее вокальным данным. Больше о копцепции выступления Гагариной здесь.





За сутки до полуфинала Полина Гагарина и ее «Миллион голосов» занимают в рейтинге букмекеров четвертую строчку. Ставки на победу России принимаются из расчета 9/1. Певица пока находится на первом месте по голосованию прессы. Лидирует Гагарина и в рейтинге самых красивых участниц «Евровидения» этого года.

В талисманы или приметы российская певица не верит. Выступая в полуфинале, она рассчитывает лишь на искреннюю поддержку дорогих людей и на помощь Бога.



Полина Гагарина:

Я просто верю в Бога и молюсь. Буду молиться перед выходом на сцену.



