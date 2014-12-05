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Группа «КонтраБанда» в гостях программы «Утро.Студия хорошего настроения» на СТВ

05 декабря 2014 07:23
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Что вы хотели сказать миру таким названием?

Александр Башлаков, руководитель и вокалист группы «КонтраБанда»:
Когда мы только начинали, в Беларуси были кавер-бэнды, которые исполняли в основном западную музыку. Мы с ребятами решили, что нужно делать что-то нестандартное. В нашем репертуаре в основном песни русскоязычные, белорусскоязычные, украинские.

Как вы нашли друг друга и все ли поддерживают такую политику: русскоязычные, белорусскоязычные песни…

Анатолий Ярмолович, бас-гитарист группы «КонтраБанда»:
Иногда хочется играть и делать что-то другое. Но мы нашли свой стиль, свое русло и работаем в нем.

Вспомним про «Звёзвёздный ринг», про эту страничку в вашей творческой биографии. Что вас туда завлеклои почему вы не прошли в финал?

Иван Борзенко, гитарист и бэк-вокалист группы «КонтраБанда»:
Мы проделали большую работу над аранжировками. Сделали очень много записей на студии. Научились делать эти аранжировки и сейчас мы подходим к тому, чтобы записать что-то свое. Двигаемся в этом направлении. 

Александр Башлаков, руководитель и вокалист группы «КонтраБанда»:
Мы много думали над тем, как сделать что-то единое. Ведь в коллективе все разные, кто-то слушает в машине и джаз, а кто-то - рок… Но по коммерческим соображениям решили, что в нашем творчестве будет что-то с народным колоритом: баян, русские и белорусские песни…
 

 

 

# Музыка # Фотофакт # Белорусские исполнители # Евгений Садовский # Александр Башлаков # Анатолий Ярмолович

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