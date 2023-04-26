Прямой эфир

Эрдогану стало плохо во время прямого эфира

26 апреля 2023 10:25
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Глава Турции Тайип Эрдоган по причине приступа желудочного гриппа был вынужден прервать общение с журналистами местных телеканалов, пишет РИА Новости.

Беседа состоялась в поздний час по причине избирательной гонки президента. Во время интервью журналист спросил о грядущих кадровых назначениях в составе кабинета министров, но трансляция в прямом эфире была резко прервана. Эрдоган принес извинения собравшимся и сообщил, что по причине напряженной президентской кампании у него развился желудочный грипп.

После двух коротких вопросов, ведущий объявил о прекращении трансляции, чтобы президент мог отдохнуть.

В Турции выборы главы государства и парламента состоятся 14 мая.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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