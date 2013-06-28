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Яна Концевенко стала Мисс Минск-2013

28 июня 2013 06:04
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Новости Беларуси. В Минске завершился конкурс Мисс Минск 2013. 27 девушек претендовали  на титул «Мисс-Минск-2013», в итоге его получила Концевенко Яна.

Яна Концевенко, Мисс Минск-2013:
Я вообще не ожидала, честно. Придя на кастинг, тряслась, очень сильно волновалась и вообще не рассчитывала на победу. А вот так получается: приходишь и … Нужно верить в свои силы и пытаться, стараться, добиваться.

Специальная номинация «1-ая вице-мисс Купалинка» досталась Полине Батраковой. Первой вице-мисс стала Екатерина Скалобан, вторая вице-мисс - Наталья Башуро.

Обладательница титула «Мисс зрительских симпатий» была известна ранее. Мария Смаргун набрала наибольшее количество балов во время голосования в прямом эфире. Титул «Мисс пресса» достался Вероника Касперова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мисс дружбу» выбрали сами девушки. Ей стала Екатерина Войтус за свою общительность и открытость. А самой фотогеничной признана Ольга Кабакова.

Подготовкой к конкурсу  участницы жили последние 3 недели. И ждало их не банальное превращение из золушек в принцесс. Красотки прошли нетривиальные испытания. Попробовали себя в роли ведущих. Продемонстрировали идеальную физическую форму и даже подоили коров на настоящей ферме. А вот модельную походку оттачивали до самого последнего момента.

Конкурс «Мисс Минск» проходит раз в два года и неизменно вызывает огромный интерес.

Телеверию финала конкурса смотрите на СТВ 6 июля.

Дневники Проекта и кастинги финалисток смотрит здесь /miss-minsk-2013

Фото: Павел Поташников

# Мода # Мисс Минск # Мисс-Минск 2013. Новости

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