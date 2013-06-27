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Мисс-Минск 2013: сегодня назовут имя победительницы конкурса

27 июня 2013 10:03
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Новости Беларуси. Кто же станет самой красивой девушкой столицы? 27 июня назовут имя победительницы престижного конкурса «Мисс Минск». Финал пройдёт во Дворце спорта.

За корону поборются 27 девушек. Позади у красавиц недели упорной подготовки. Самые яркие моменты телеканал СТВ показывал в дневниках конкурса. Поэтому познакомиться с каждой из участниц могли и телезрители.

Путём открытого голосования они уже выбрали  «Мисс зрительских симпатий». Ею стала Мария Смаргун. Ну а обладательницы других титулов  станут известны этим вечером. К слову, красочное шоу на телеканале СТВ зрители смогут посмотреть  6 июля - в канун Купальской ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Мода # Мисс Минск # Мисс-Минск 2013. Новости

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