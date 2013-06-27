Мисс-Минск 2013: сегодня назовут имя победительницы конкурса

Новости Беларуси. Кто же станет самой красивой девушкой столицы? 27 июня назовут имя победительницы престижного конкурса «Мисс Минск». Финал пройдёт во Дворце спорта.

За корону поборются 27 девушек. Позади у красавиц недели упорной подготовки. Самые яркие моменты телеканал СТВ показывал в дневниках конкурса. Поэтому познакомиться с каждой из участниц могли и телезрители.

Путём открытого голосования они уже выбрали «Мисс зрительских симпатий». Ею стала Мария Смаргун. Ну а обладательницы других титулов станут известны этим вечером. К слову, красочное шоу на телеканале СТВ зрители смогут посмотреть 6 июля - в канун Купальской ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.