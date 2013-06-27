Во Дворце спорта 27 июня выбирают Мисс Минск 2013

Новости Минска. Праздник красоты. В эти минуты во Дворце спорта выбирают главную красавицу столицы. 27 девушек претендуют на титул «Мисс-Минск-2013». И сейчас у нас есть возможность видеть то, что происходит в эти минуты на сцене.

Девушки выходят на подиум в платьях от ведущих белорусских дизайнеров — их сшили специально для шоу. Обувь также сделана под заказ, для всех одинаковая. Как, впрочем, и шансы на победу. Успеют участницы примерить и наряды невест: под вальс Мендельсона они выйдут в свадебных платьях. Затем дефиле, которого с нетерпением ждет мужская половина зала — выход в купальниках.

Также Девушкам предстоит доказать, что красивая значит еще и умная. Они ответят на каверзные вопросы ведущих и судей. Для финального дефиле — уже в вечерних платьях — выберут лишь 15 девушек.

Помимо звания «Мисс Минск» присуждается еще 7 титулов. «Мисс зрительских симпатий» уже известна. Мария Смаргун набрала наибольшее количество баллов во время голосования в прямом эфире.

Конкурс «Мисс Минск» проходит раз в два года и неизменно вызывает огромный интерес не только у минчан.

Подготовкой к конкурсу участницы жили последние 3 недели. И ждало их не банальное превращение из золушек в принцесс. Красотки прошли нетривиальные испытания. Попробовали себя в роли ведущих. Продемонстрировали идеальную физическую форму и даже подоили коров на настоящей ферме. А вот модельную походку оттачивали до самого последнего момента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репетиции накануне длились до поздней ночи. Потом в руки к стилистам на прическу и макияж. И снова репетиции. Идеальным в финале должен быть каждый шаг. Кстати, больше всего на сцене девушки бояться споткнуться. И здесь, надо сказать, у них равные условия. Всем участницам перед конкурсом пошили одинаковые босоножки из змеиной кожи.

Вероника Овсянникова, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:

Много проводов за сценой, очень много ступенек, идешь с опаской, чтобы не споткнуться, не упасть.

Вероника Касперова, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:

Сказать, что очень страшно, нет. Уже, как получится, как судьба ляжет!

Насладиться красотой участниц зрители в этом году могут несколько лишних мгновений. Подиум стал длиннее, а еще он оборудован специальной подсветкой. Благодаря светодиодным экранам декорации будут, так сказать, живые: менять картинку в зависимости от номера.

К этому моменту красотки уже продефилировали в нарядах ведущих белорусских дизайнеров. На подиуме им предстоит блеснуть не только красотой, но и интеллектом: ответить на каверзные вопросы. И еще один выход конечно в купальниках. А также в свадебных и вечерних платьях.

Антон Мартыненко:

У нас будет конкурс импровизированный вопросов-ответов, мы будем все это дело обыгрывать.

Чтобы зрители не скучали, пока участницы будут переодеваться, за кулисами выходы конкурсанток разбавят выступления артистов. Например, Алена Ланская с номером, с которым она выступала на «Евровидении».