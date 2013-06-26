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Мисс-Минск 2013: завершаются последние приготовления к конкурсу

26 июня 2013 17:29
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Новости Беларуси. Мисс Минск выходит на финишную прямую. В эти минуты на сцене Дворца Спорта завершается монтаж декораций, и идет репетиция пролога финала конкурса. На сцене оттачивают па ведущие танцоры столицы. После репетиции они уступят место финалисткам проекта. Сегодня девушки впервые опробуют подиум.

Финалистки весь день провели в руках стилистов. Девушки примерили окончательные образы, в которых они завтра предстанут перед зрителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Главщикова, финалистка конкурса «Мисс Минск - 2013»:
Как любая из нас, я испытываю небольшое волнение. Я пытаюсь с ним справляться. Знаю, что завтра будет большая поддержка.

Полина Батракова, финалистка конкурса «Мисс Минск - 2013»:
Конкуренция очень высокая, все девушки очень красивые. Не зря же нас отбирали на этих кастингах. Я одновременно уверена и в себе, и в других девушках.

# Мода # Мисс Минск # Мисс-Минск 2013. Новости

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