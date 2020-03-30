Выбираем модные пальто и плащи. Советы стилиста

Анастасия Макеева, корреспондент:

Пришла весна, а значит самое время порхать в пальто и тренчах, как бабочки. Как найти свою модель, разберемся со стилистом.

В этом сезоне линии классические, но более смелые. Балом правят пальто оверсайз, длинные и миди. И если вы не представляете себя без объемных худи и жакетов, поселите в своем гардеробе пальто с низкой проймой рукава – халат или кимано. Это выигрышная инвестиция на весну, осень и даже теплую зиму.

Наталья Зеневич, стилист:

Девушкам невысоким, девушкам с модельной внешностью очень хорошо подойдут пальто пиджачного типа, они напоминают пиджак только удлиненный. Хорошо сочетаются с джинсами, брюками, их прекрасно вписывать в денди-стайл – недооцененный, но очень интересный. И ваша плиссированная юбка тоже замечательно впишется в этот образ, поскольку играющая легкая ткань в сочетании с жесткой тканью пальто будет создавать именно тот микс, который стремятся создавать стилисты всего мира.

Поклонники минимализма найдут свои оттенки в нюдовых, синих, серых пальто. Бунтарки оценят милитари и хаки. Он снова на пьедестале. Романтики подарят цвета неба, подсолнухов, лаванды и зелени. А вот черный и матрицу лучше оставьте до холодов. Он слишком приземляет. Весна – время летать.

Наталья Зеневич:

Тренчи могут быть классическими, а могут быть и с модными дизайнерскими элементами, например, с расширенным манжетом. Это могут быть пальто с гипертрофированной большой отлетной частью. Девушкам невысоким, конечно, не стоит облачаться в очень длинные мешковатые тренчи, надо выбирать длину соразмерно пропорциям, но в любом случае тренч до колена и ниже будет смотреться намного актуальнее, чем коротенькие тренчи, которые будут полностью вас облегать.

Тренч превращается в элегантный жилет. Дизайнеры позаботились, чтобы ваша весна прошла на высоте и сфокусировались на моделях-трансформерах. Прелесть удлиненного жилета в том, что он визуально вытягивает фигуру и делает стройнее.

На вешалке 2020 почетное место занимают свободные косухи и рубашки овершот.