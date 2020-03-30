Выбираем модные пальто и плащи. Советы стилиста

Анастасия Макеева, корреспондент:
Пришла весна, а значит самое время порхать в пальто и тренчах, как бабочки. Как найти свою модель, разберемся со стилистом.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Пришла весна, а значит самое время порхать в пальто и тренчах, как бабочки. Как найти свою модель, разберемся со стилистом.
В этом сезоне линии классические, но более смелые. Балом правят пальто оверсайз, длинные и миди. И если вы не представляете себя без объемных худи и жакетов, поселите в своем гардеробе пальто с низкой проймой рукава – халат или кимано. Это выигрышная инвестиция на весну, осень и даже теплую зиму.
Наталья Зеневич, стилист:
Девушкам невысоким, девушкам с модельной внешностью очень хорошо подойдут пальто пиджачного типа, они напоминают пиджак только удлиненный. Хорошо сочетаются с джинсами, брюками, их прекрасно вписывать в денди-стайл – недооцененный, но очень интересный. И ваша плиссированная юбка тоже замечательно впишется в этот образ, поскольку играющая легкая ткань в сочетании с жесткой тканью пальто будет создавать именно тот микс, который стремятся создавать стилисты всего мира.
Поклонники минимализма найдут свои оттенки в нюдовых, синих, серых пальто. Бунтарки оценят милитари и хаки. Он снова на пьедестале. Романтики подарят цвета неба, подсолнухов, лаванды и зелени. А вот черный и матрицу лучше оставьте до холодов. Он слишком приземляет. Весна – время летать.
Наталья Зеневич:
Тренчи могут быть классическими, а могут быть и с модными дизайнерскими элементами, например, с расширенным манжетом. Это могут быть пальто с гипертрофированной большой отлетной частью. Девушкам невысоким, конечно, не стоит облачаться в очень длинные мешковатые тренчи, надо выбирать длину соразмерно пропорциям, но в любом случае тренч до колена и ниже будет смотреться намного актуальнее, чем коротенькие тренчи, которые будут полностью вас облегать.
Тренч превращается в элегантный жилет. Дизайнеры позаботились, чтобы ваша весна прошла на высоте и сфокусировались на моделях-трансформерах. Прелесть удлиненного жилета в том, что он визуально вытягивает фигуру и делает стройнее.
На вешалке 2020 почетное место занимают свободные косухи и рубашки овершот.
Наталья Зеневич:
Короткие юбки и платья чудесно смотрятся с такими слегка удлиненными рубашками из экокожи. Обращайте внимание на верхнюю одежду с намеком на деконструкцию, где есть какие-то прорези, где есть панковский подход в крое. Например, это может быть куртка, где отстают линии рукава и тогда вы можете надеть любимую водолазку и создавать такой немножко дерзкий, но в то же время игривый образ.