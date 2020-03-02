«Дети ждут его больше, чем Новый год». Благотворительный модный показ воспитанников детдомов прошёл в Минске

«Цветные сны». Ведущий белорусский дизайнер, а также дети из региональных детских домов: Бегомль, Бобруйск, Вилейка, Руденск и деревня Слободка – почти вся карта Беларуси.

Как пришла идея создать благотворительный показ мод «Цветные сны»? Какие главные задачи проекта? Что нового было в этом году? Что учитывали при создании коллекции одежды?