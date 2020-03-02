Прямой эфир

«Дети ждут его больше, чем Новый год». Благотворительный модный показ воспитанников детдомов прошёл в Минске

02 марта 2020 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Цветные сны». Ведущий белорусский дизайнер, а также дети из региональных детских домов: Бегомль, Бобруйск, Вилейка, Руденск и деревня Слободка – почти вся карта Беларуси.

«Дети ждут его больше, чем Новый год». Благотворительный модный показ воспитанников детдомов прошёл в Минске-1

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь дизайнер – Анастасия Фалькович и главный режиссер Национальной школы красоты – Евгений Клемято.

«Дети ждут его больше, чем Новый год». Благотворительный модный показ воспитанников детдомов прошёл в Минске-4

Как пришла идея создать благотворительный показ мод «Цветные сны»? Какие главные задачи проекта? Что нового было в этом году? Что учитывали при создании коллекции одежды?

Подробности в видеоматериале.

«Дети ждут его больше, чем Новый год». Благотворительный модный показ воспитанников детдомов прошёл в Минске-7

# Благотворительная акция # Мода # Анастасия Фалькович # Евгений Клемято # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Впервые поэкспериментировала так со своей причёской». 37-летнюю женщину в салоне преобразили до неузнаваемости
24 февраля 2020 09:14

«Впервые поэкспериментировала так со своей причёской». 37-летнюю женщину в салоне преобразили до неузнаваемости

Костюм в духе хип-хопа и объёмные рукава. Тренды весны 2020 года
24 февраля 2020 08:06

Костюм в духе хип-хопа и объёмные рукава. Тренды весны 2020 года

Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году
29 января 2020 08:17

Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году