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Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта

05 марта 2020 07:34
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8 марта – волшебный день календаря, когда каждая девушка – королева. Удивить Её Величество, конечно, не просто. Но еще ни одна особа не устояла перед модными обновками. Весенняя коллекция изделий холдинга «Марко» однозначно придется «ко двору».

Юлия Канцевич, художник-модельер холдинга «Марко»:
Зима в этом году выдалась не такой холодной, как мы привыкли, приближение весны ожидается с нетерпением. Все девушки хотят сменить сапоги на изящные ботильоны и лодочки.

Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта-1

Грубые брутальные ботинки, скорее всего, надолго вошли в моду. Весной такие ботинки рекомендуется носить с легкими платьями.

Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта-4

Если говорить о цветовой гамме, в этом сезоне преобладают глубокие сложные оттенки. Например, эта модель представлена в темном изумрудном цвете. Модель простая и лаконичная. Акцентом здесь является сложносоставной каблук.

Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта-7

Ловите ароматы весны, прогуливаясь в удобных кроссовках «Марко». Палитра моделей – настоящий цветник.

Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта-10

Ольга Окунь, художник-модельер холдинга «Марко»:
Главными тенденциями сезона является использование ярких цветов и шнуровки. Данная модель имеет массивную кедовую подошву, которая изготовлена из инновационного облегченного износостойкого материала ЭВА.

Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта-13

Еще одним безусловным трендом этого сезона являются туфли-лодочки на устойчивом каблуке. Первой партией играет, как ни странно, не декор, а форма и цвет. Обратите внимание, каблук может быть любой геометрической либо неправильной формы.

Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта-16

Лоферы – вот однозначный фаворит сезона. Прошлогодние балетки можно смело отправлять в долгий ящик.

Софья Пчёлко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»:
Лоферы – это классическая популярная форма. В такой обуви вы можете появиться в офисе и можете обувать их для прогулок. Подошва легкая, гибкая и на стопе, несмотря на то, что здесь нет шнурков, они сидят достаточно плотно и не спадают с ноги.

Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта-19

Маленькие принцессы подарки любят не меньше. Новая яркая пара обуви поднимет настроение.

Юлия Зернина, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:
Мы всегда стараемся удивить наших маленьких модниц. Классические туфельки, которые выполнены из лакового материала с красивым жемчужным блеском и декорированы различной фурнитурой.

Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта-22

Наша новинка – обувь со светящейся подошвой с различными функциями переключения цвета, с возможностью подзарядки.

Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта-25

Спортивная обувь с модным буквенным принтом, похожа на обувь, как у мамы.

Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта-28

Истинная леди должна менять аксессуары, как перчатки. Компания «Витма» подготовила варианты на все случаи жизни: клатчи-браслеты, кросс-боди, багет, почтальонка, сумочки для косметики, ремни и чехлы для документов – можно выбрать все и сразу.

Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта-31

Вера Рачковская, модельер-конструктор УПП «Витма» холдинга «Марко»:
По-прежнему в тренде маленькие рюкзаки, также шоппер. Мы предлагаем шоппер в виде пакета и на нем делаем акцент.

Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта-34

Мы используем принты с имитацией плетения, змеиные принты и геометрию. Можно выделить несколько актуальных форм этого сезона – это форма круга, полукруга, квадрата, а также сумочки-чемоданчики.

Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта-37

Дарите любимым не только цветы. С «Марко» ваши дамы будут королевами.

Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта-40

*На правах рекламы.

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