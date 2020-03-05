Лоферы и клатчи-браслеты. Что ещё можно подарить на 8 марта
8 марта – волшебный день календаря, когда каждая девушка – королева. Удивить Её Величество, конечно, не просто. Но еще ни одна особа не устояла перед модными обновками. Весенняя коллекция изделий холдинга «Марко» однозначно придется «ко двору».
Юлия Канцевич, художник-модельер холдинга «Марко»:
Зима в этом году выдалась не такой холодной, как мы привыкли, приближение весны ожидается с нетерпением. Все девушки хотят сменить сапоги на изящные ботильоны и лодочки.
Грубые брутальные ботинки, скорее всего, надолго вошли в моду. Весной такие ботинки рекомендуется носить с легкими платьями.
Если говорить о цветовой гамме, в этом сезоне преобладают глубокие сложные оттенки. Например, эта модель представлена в темном изумрудном цвете. Модель простая и лаконичная. Акцентом здесь является сложносоставной каблук.
Ловите ароматы весны, прогуливаясь в удобных кроссовках «Марко». Палитра моделей – настоящий цветник.
Ольга Окунь, художник-модельер холдинга «Марко»:
Главными тенденциями сезона является использование ярких цветов и шнуровки. Данная модель имеет массивную кедовую подошву, которая изготовлена из инновационного облегченного износостойкого материала ЭВА.
Еще одним безусловным трендом этого сезона являются туфли-лодочки на устойчивом каблуке. Первой партией играет, как ни странно, не декор, а форма и цвет. Обратите внимание, каблук может быть любой геометрической либо неправильной формы.
Лоферы – вот однозначный фаворит сезона. Прошлогодние балетки можно смело отправлять в долгий ящик.
Софья Пчёлко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»:
Лоферы – это классическая популярная форма. В такой обуви вы можете появиться в офисе и можете обувать их для прогулок. Подошва легкая, гибкая и на стопе, несмотря на то, что здесь нет шнурков, они сидят достаточно плотно и не спадают с ноги.
Маленькие принцессы подарки любят не меньше. Новая яркая пара обуви поднимет настроение.
Юлия Зернина, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:
Мы всегда стараемся удивить наших маленьких модниц. Классические туфельки, которые выполнены из лакового материала с красивым жемчужным блеском и декорированы различной фурнитурой.
Наша новинка – обувь со светящейся подошвой с различными функциями переключения цвета, с возможностью подзарядки.
Спортивная обувь с модным буквенным принтом, похожа на обувь, как у мамы.
Истинная леди должна менять аксессуары, как перчатки. Компания «Витма» подготовила варианты на все случаи жизни: клатчи-браслеты, кросс-боди, багет, почтальонка, сумочки для косметики, ремни и чехлы для документов – можно выбрать все и сразу.
Вера Рачковская, модельер-конструктор УПП «Витма» холдинга «Марко»:
По-прежнему в тренде маленькие рюкзаки, также шоппер. Мы предлагаем шоппер в виде пакета и на нем делаем акцент.
Мы используем принты с имитацией плетения, змеиные принты и геометрию. Можно выделить несколько актуальных форм этого сезона – это форма круга, полукруга, квадрата, а также сумочки-чемоданчики.
Дарите любимым не только цветы. С «Марко» ваши дамы будут королевами.