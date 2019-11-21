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Выбираем искусственную шубу. 6 модных вариантов

21 ноября 2019 08:56
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Минус легко обратить в плюс, если накинуть на плечи искусственную шубку. Она согреет, сэкономит бюджет и сохранит природу. Дизайнеры и «звезды» отдают эко-меху пальму первенства.

Выбираем искусственную шубу. 6 модных вариантов-1

Ольга Жадеева, главный редактор медиапортала о моде:
Тренд на эко-шубы берет свое начало в 1971 году, когда Ив Сен-Лоран предложил шубы из искусственного меха. Изделия из эко-меха должны быть подчеркнуто ненатуральными это искусственные цвета, фактуры такой эффект Эллочки-людоедочки.

Выбираем искусственную шубу. 6 модных вариантов-4

«Чебурашки» и «тедди» вскружили голову модницам. Эти плюшевые шубы выглядят мило и по-зимнему красиво. Актуальны как взъерошенные, так и приглаженные фактуры. Имитация под кролика, норку и песца.

Ольга Денисова, стилист:
В моде и длинные варианты шуб. Это практически шубы до пят. Они могут быть не так комфортны в использовании, но тем не менее это искусственный материал, который достаточно легок в уходе.

Выбираем искусственную шубу. 6 модных вариантов-7

Для автолюбителей очень удобны короткие шубы.

Выбираем искусственную шубу. 6 модных вариантов-10

В тренде звериный принт, также принты и элементы декора вышивка, пэчворк.

Выбираем искусственную шубу. 6 модных вариантов-13

Анастасия Макеева, корреспондент:
Маст-хэв сезона белоснежные шубки. И хоть непрактично, зато можно почувствовать себя настоящей Снегурочкой.

Выбираем искусственную шубу. 6 модных вариантов-16

Кислотные цвета успокаивает нежная зефирно-кофейная гамма. Среди хитовых деталей кожаные пояса, цветные воротники и замшевые карманы. В центре внимания шубы на запах и всеми любимый оверсайз. Порой шубы напоминают меховое покрывало.

Выбираем искусственную шубу. 6 модных вариантов-19

Ольга Жадеева:
Здесь можно играть по всем правилам стрит-стайла, использовать крупные шарфы доставать наверх капюшоны от худи, можно добавлять аккуратные шелковые платочки, повязывать на шею или на голову в стиле бабушка-стайл.

Выбираем искусственную шубу. 6 модных вариантов-22

# Мода # Мода # Ольга Жадеева # Ольга Денисова # Фотофакт # Стиль

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