Выбираем искусственную шубу. 6 модных вариантов

Минус легко обратить в плюс, если накинуть на плечи искусственную шубку. Она согреет, сэкономит бюджет и сохранит природу. Дизайнеры и «звезды» отдают эко-меху пальму первенства.

Ольга Жадеева, главный редактор медиапортала о моде: Тренд на эко-шубы берет свое начало в 1971 году, когда Ив Сен-Лоран предложил шубы из искусственного меха. Изделия из эко-меха должны быть подчеркнуто ненатуральными – это искусственные цвета, фактуры – такой эффект Эллочки-людоедочки.

«Чебурашки» и «тедди» вскружили голову модницам. Эти плюшевые шубы выглядят мило и по-зимнему красиво. Актуальны как взъерошенные, так и приглаженные фактуры. Имитация под кролика, норку и песца.

Ольга Денисова, стилист:

В моде и длинные варианты шуб. Это практически шубы до пят. Они могут быть не так комфортны в использовании, но тем не менее это искусственный материал, который достаточно легок в уходе.