Выбираем искусственную шубу. 6 модных вариантов

Минус легко обратить в плюс, если накинуть на плечи искусственную шубку. Она согреет, сэкономит бюджет и сохранит природу. Дизайнеры и «звезды» отдают эко-меху пальму первенства.
Минус легко обратить в плюс, если накинуть на плечи искусственную шубку. Она согреет, сэкономит бюджет и сохранит природу. Дизайнеры и «звезды» отдают эко-меху пальму первенства.
Ольга Жадеева, главный редактор медиапортала о моде:
Тренд на эко-шубы берет свое начало в 1971 году, когда Ив Сен-Лоран предложил шубы из искусственного меха. Изделия из эко-меха должны быть подчеркнуто ненатуральными – это искусственные цвета, фактуры – такой эффект Эллочки-людоедочки.
«Чебурашки» и «тедди» вскружили голову модницам. Эти плюшевые шубы выглядят мило и по-зимнему красиво. Актуальны как взъерошенные, так и приглаженные фактуры. Имитация под кролика, норку и песца.
Ольга Денисова, стилист:
В моде и длинные варианты шуб. Это практически шубы до пят. Они могут быть не так комфортны в использовании, но тем не менее это искусственный материал, который достаточно легок в уходе.
Для автолюбителей очень удобны короткие шубы.
В тренде звериный принт, также принты и элементы декора – вышивка, пэчворк.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Маст-хэв сезона – белоснежные шубки. И хоть непрактично, зато можно почувствовать себя настоящей Снегурочкой.
Кислотные цвета успокаивает нежная зефирно-кофейная гамма. Среди хитовых деталей – кожаные пояса, цветные воротники и замшевые карманы. В центре внимания шубы на запах и всеми любимый оверсайз. Порой шубы напоминают меховое покрывало.
Ольга Жадеева:
Здесь можно играть по всем правилам стрит-стайла, использовать крупные шарфы – доставать наверх капюшоны от худи, можно добавлять аккуратные шелковые платочки, повязывать на шею или на голову в стиле бабушка-стайл.