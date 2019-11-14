Прозрачные каблуки под стекло и полуботинки с отрезным носом. Показываем модную обувь и аксессуары «Марко»

Высокая мода с белорусским акцентом. Хедлайнеры авторских показов – экстравагантные туфельки – премиальная линейка обуви «Браво» от дизайнеров холдинга «Марко». Модели, покорившие подиум.

Софья Пчёлко, ведущий модельер холдинга «Марко»:

Здесь представлены интересные металлизированные каблуки с крупными камнями, прозрачные каблуки под стекло, где градиент от густого насыщенного цвета переходит в прозрачность. Интересные каблуки с отделкой из натурального шпальта, которые отлично будут смотреться с обувью в стиле казаки.

Эксклюзивная линейка «Премьер» – выбор статусных мужчин.

Татьяна Балтина, ведущий художник-модельер производственного УП «Сан Марко» холдинга «Марко»:

Эта обувь прекрасно сочетает в себе элементы классического дизайна и модного декора. Например, очень стильно смотрятся полуботинки с отрезным носом, где перфорация повторяет края отрезных деталей. Коллекция «Премьер» – это изысканный крой и утонченный дизайн.

Эпатажный люкс и экология «на шпильке». «Марко» кует стиль, филигранно сочетая все модные веяния. Дизайнеры умело обыгрывают даже синтетические материалы, превращая их в произведения обувного искусства.

Юлия Зернина, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

Синтетические материалы открывают гораздо больше простора в цветовой гамме, фактурах, это всевозможные принты, бархат, текстиль, присутствует огромное количество фурнитуры в виде модного жемчуга, металлизированных заклепок и цепей.

На пике – «фэмили луки». Крохи во всем подражают взрослым. Бренд уже с малых лет прививает чувство стиля. Максим Терешенков, заместитель директора по сбыту производственного УП «Сан Марко» холдинга «Марко»:

К сезону мы предлагаем порядка двухсот наименований детской обуви, 80% которых представляют новые модели.

Мария Яцук, художник-модельер производственного УП «Сан Марко» холдинга «Марко»:

Мы используем отличные тиснения и пленочные покрытия, различные интересные двухцветные и транспарентные светящиеся подошвы – все это способно заинтересовать вашего ребенка. Эксклюзивный подчерк компании – лазерная гравировка и перфорация красуется на дамских сумочках.

Ольга Долотова, директор УПП «Витма» холдинга «Марко»:

Специфика нашего предприятия состоит в том, что у нас мелкосерийное производство. Мы можем производить одну и ту же модель сумочки, портмоне, разнообразив ее различными кожтоварами и используя различную фурнитуру, при этом одна и та же модель может выглядеть абсолютно по-разному.

Холдинг «Марко» – эксперт и в области меха. Благодаря практичности, теплоудерживающим свойствам и, бесспорно, безупречному крою изделия Витебского мехового комбината – самая красивая защита от непогоды.

Сергей Бетеня, директор УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:

Благодаря произведенной реконструкции, в конце 18-го года наше предприятие вышло на новый виток развития.

Образ от «Марко» – обречен на успех! Тому подтверждение победа в престижной премии «Belarus Beauty Awards» в категории «мода».

Николай Мартынов, генеральный директор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:

То, что мы сегодня получаем эту награду, это приятно и важно для коллектива. Сегодня нужно моду не просто копировать, но и создавать ее. На нашем холдинге все эти возможности есть и я думаю, после такой награды нам будет стыдно опускаться ниже, а только идти вперед.