Особенности мужского стиля. С чем носить непарный пиджак?

Классическая элегантность и неформальность. Сдержанность и дерзость. Всё это сочетает универсальный непарный пиджак.

Современная мода давно расширила границы мужской одежды. Так пиджак - это не только атрибут офисного костюма и делового образа. Но еще и самостоятельная единица гардероба настоящего джентльмена.

Непарный пиджак гармонично сочетается с разными вариантами брюк: от классических и вельветовых, до джинс и шорт до колена.

Отлично смотрится он с разной обувью: со строгими туфлями, спортивными кедами или мокасинами.

Идеальную пару непарному пиджаку составит как шикарная сорочка, так и простое поло. Поэтому можно создать стильную гамму образов от полуспорта до CASUAL городского шика.

Непарные пиджаки очень популярны у европейцев. Они умеют преподнести их со вкусом.

У нас иногда допускают ошибку, подбирая в тон пиджак и брюки. Лучше соблюдать цветовой контраст, а также использовать пиджаки с рисунками: клетка, полоска, елочка. Они подчеркивают характер мужчины в лучшую сторону. Такие принты легко сочетаются с однотонными рубашками и брюками.