Дизайнеры всегда на шаг впереди. На этих выходных в Национальной школе красоты уже представили модный прогноз осень-зима 2016.



На подиуме воцарилась прохлада, небо стало иссиня-серого цвета и начался невесомый дождь… Вернее, его иллюзия, которую талантливо воссоздала дизайнер Юлия Гилевич.

Вдохновившись небесными каплями, она придумала оригинальную бахрому, которая ниспадает с одежды, словно водный поток и создает движение! Каждую полоску объемной бахромы нарезали вручную. Изящно, стильно и ненавязчиво – эхо 70-х и новый дизайнерский ход!

Юлия Гилевич остается верна лаконичным силуэтам и функциональности, элегантной подаче кожи, меха, мягкого трикотажа, но от сезона к сезону удивляет публику модными ноу-хау! Так, объемная вязка, такая домашняя и одновременно стильная в осеннюю непогоду.

Ассиметричный крой, вырезной рифленый воротник, пояса с бахромой… В каждой модели была своя фишка! Комфортные свободные силуэты и утонченные приталенные – все выглядело женственно и элегантно. Цветовая гамма напоминала небо до и после дождя. От глубоких оттенков синего, винного, черного до чистых радужных голубых и ярко-розовых…

Верхняя одежда – главный осенний лейтмотив. Классическая клетка в руках дизайнера обрела новую жизнь. Если в основном в коллекции бахрома представлена в монотонном исполнении, то в этом пальто она клетчатая. Оригинальное расположение карманов и налокотники придали шарма.

Белоснежные эффектные стрелки, сочные ягодные губы и широкие выразительные брови – такие образы создали визажисты в новой коллекции. Заглянем в настоящую кузницу любого показа мод – бэкстейдж, и узнаем все об актуальном макияже! Среди тенденций – акцент на глаза, естественные, даже светлее собственного тона, губы, и главное - готовность к экспериментам!

Главный тренд на прически – естественные, сияющие здоровьем, прямые волосы! На прямой пробор или на бок, модели с распущенными волосами украшали показы многих дизайнеров. Натуральная гамма приветствуется и в окраске волос. Если хотите волны, то делайте легкие, небрежные, словно только высушили голову. Все виды хвостов , эффект мокрых волос и гафрированные пряди – тенденции 2015.

Размазанная алая помада и растрепанные волосы – эти образы выглядели сумбурно и изысканно. Дизайнер Марина Давыдова окунула нас в фантастический сон стрекозы – невесомой, красивой и в то же время хищной особы! Показ напоминал захватывающую модную пьесу… О новых осенне-зимних коллекциях продолжим скоро!