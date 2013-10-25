В Минске открылась первая выставка головных уборов

Новости Беларуси. У хорошей шляпы нет цены. С этой французской поговоркой согласны и организаторы первой в Минске выставки головных уборов.

Изящные шляпы из шерсти, шелка, кожи, текстиля и соломки представили на суд зрителей белорусские и российские мастера. Некоторые фасоны головных уборов копируют те, что носили модницы прошлых веков.

Увидеть, примерить и даже купить оригинальные экспонаты можно в библиотеке имени Пушкина. Экспозиция продлится до 10 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Марина Духан, куратор выставки:

В общем-то шляпка сейчас как бы возвращает себе былую славу и интерес. Поэтому даже вот многие модельеры с удовольствием используют головные аксессуары на своих показах. И, в общем-то, у нас есть шляпки, которые в современной такой тенденции – «милитари» или классические какие-то формы, – которые с удовольствием носят многие современные модницы.