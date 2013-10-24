Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 19)

Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ в очередной раз вышла на улицы Минска, чтобы узнать, во что одевается столичная молодёжь.

Ева:

Я приехала из Литвы, сама живу в Лондоне. Пишу блоги, веду веб-сайт. Этой осенью мне нравятся бабочки и ботинки без каблуков – это мой тренд.

Надежда:

Принты обязательно. Открытые кислотные цвета, например, как мой браслет и кольцо. И, конечно, массивная обувь. За счет того, что ножки у меня худенькие, то я похожа на японских ребят, которые чем-то напоминают наших фриков. Но у них такое направление называется «Фруктами».

Минчанка:

Сегодняшний мой образ достаточно простой. Я выбрала простой крой, большие объемные вещи, дополнила все это ремешком, чтобы подчеркнуть талию. Это одна из моих любимых тенденций, наверное, этой осенью. Массивные ботинки «байкер-бутс», аксессуары. Главный герой моего сегодняшнего образа – яркое зеленое пальто.