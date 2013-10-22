Внешний вид на собеседовании. Мастер-класс по созданию образа успешной женщины

Мария Колодник:

В этом году я окончила университет, но никак не могу найти работу. Мои друзья считают, что дело в моем слишком детском образе. Поэтому я хочу сменить свой имидж и обратиться к специалисту.

Нас встречают, как известно, по одежке. А значит, прежде чем отправиться на описки выгодной вакансии, стоит позаботиться о том, чтобы уже с порога в вас видели успешного человека.

Светлана Радченко, парикмахер:

Офисная работа предполагает серьезную прическу, то есть или длинные волосы, но не распущенные, а заколотые. Маша пожелала укоротить длину. Значит мы длину убираем, делаем более короткие волосы, делаем укладку.

У Маши красивый цвет волос, но он немножко неинтересный, чуть-чуть блекловатый. Чтобы сделать их более яркими, можно воспользоваться красящим шампунем или красящим бальзамом. Он не вреден для волос, можно всегда прекратить действие шампуня и оставить цвет своих волос. Но для разнообразия можно его использовать. Опять же, чуть-чуть будет придавать взрослость, будет более солидный образ.

Какие средства подходят для того, чтобы волосы сильно не пушились? Необходимо или подобрать правильный шампунь, или использовать какие-то укладочные средства. Какие конкретно? Надо выбирать, потому что сейчас достаточно много продается средств, каждая фирма имеет эти средства, поэтому надо просто подобрать по своим волосам или по кошельку, в конце концов.

Роскошная объемная прическа – мечта многих дам. В борьбе за объем нам помогают фены, бигуди, укладочные средства. Но главное – это грамотная стрижка.

Светлана Радченко, парикмахер:

Если длина волос намного больше у корней, они будут давать меньший объем, то есть они не могут сами по себе подняться. Чтобы были более пышные волосы, нужно их делать покороче.

Сейчас, допустим, клиенты жалуются, что выпадают волосы. У нас осень наступила. Это сезон выпадения волос. И нормальное выпадение – до 100 волосин в день.

В основе новой стрижки Марии – классическое каре, выполненное с учетом формы лица девушки.

Светлана Радченко, парикмахер:

Есть каре по линии горизонта, есть выше, есть ниже. Но это зависит от того, какой у нас профиль, потому что, сделав неправильную линию каре, мы можем просто сделать свое лицо чуть-чуть неинтересным. А у нас задача стоит сделать все идеально.

Квадратность лица нам надо смягчить. Если у нас будут на одном уровне прямые линии, значит мы подчеркнет эту квадратность и прямолинейность лица. Значит нам надо более округлые формы.

Сейчас самая благоприятное время для того, чтобы носить те прически, какие созданы уже за многие века. То есть мода настолько благодарна, что хочется, то и носим. Но подбираем конкретно для себя. Прошли те времена, когда мы все ходили в одной и той же стрижке.

Как часто надо обновлять прическу? Стрижку можно обновлять по мере необходимости, то есть по мере отрастания волос. Если вам понравилась эта форма, то раз в месяц, полтора, нужно ее поправлять. Если вы хотите отращивать волосы, значит можно немножко срок этот удлинить, то есть через 2-3, а то и 4 месяца. При условии, если вы аккуратно будете за волосами ухаживать, потому что при неправильном уходе у нас просто секутся хвостики, повреждается форма и, естественно, требуется стрижка.

Со стрижкой мы закончили. Сейчас я предлагаю посмотреть на несколько вариантов укладки этой прически.

Фен, расческа и немного терпения. Хорошую стрижку можно быстро превратить в элегантную прическу.

А когда укладка готова, стоит подумать и о легком макияже.

Светлана Радченко, парикмахер:

Для того, чтобы преобразить нашу Машу, мне нужно исправить ее брови, они мне не нравятся.

Кому-то к лицу тоненькая ниточка, кому-то идут брови густые и широкие. Но в большинстве случаев брови нужно корректировать. Ведь именно форма бровей может изменить лицо до неузнаваемости, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Светлана Радченко, парикмахер:

Бровь на лице – это 50% красоты лица, с правильной бровью.

Для того, чтобы делать правильный хороший макияж, чтобы смотреться в этом, обязательно нужно наносить тональный крем. Потому что на нашем лице очень много разных оттенков. Это и сосудики, и какие-то красные пятнышки, и веснушки. Чтобы лицо смотрелось хорошо, ухоженным, обязательно это все надо скорректировать, то есть нанести тональный крем.

Мы все обращали внимание на то, насколько мы хорошо выглядим, когда мы загоревшие. То есть наша кожа всегда ровная после загара и интересная. Тогда тональным кремом можно не пользоваться. Но, так как наши загары уже сошли, мы обязательно наносим тонкий слой. Толстый не нужно, потому что это будет некрасиво. Но чуть-чуть перекрыть естественный цвет лица тональником именно такого цвета, как и лицо.

Поскольку макияж мы делаем дневной офисный, то тени предпочтительно взять матового оттенка и классический черный карандаш заменить на более нейтральный.

Светлана Радченко, парикмахер:

У Маши теплая палитра, то есть она относится к типу «осень». Соответственно, мы и используем в тенях такие же оттенки, то есть теплые. Это могут быть коричневые, оранжевые, но приглушенные, то есть неяркие.

Такой один из вариантов я предлагаю Маше для того, чтобы прийти на собеседование. И не сомневаюсь в том, что работу она получит.

Стильная короткая стрижка избавила нашу героиню от некоторой детскости образа. Но парикмахер советует экспериментировать с укладкой, чтобы найти свой образ.

Светлана Радченко, парикмахер:

Если у Маши возникнет ностальгия по длинным волосам, то она спокойно при помощи нескольких шпилек, заколов волосы, может иметь вариант прическу как будто из длинных волос.