Минская неделя моды-2013 (часть 1): брюки с завышенной талией, оборки Ришелье, светлые цветовые оттенки и минимализм – лейтмотив будущего лета

Международный fashion-диалог и презентация новых коллекций – неделя pret-a-porter в столице задала весенне-летний тон. 2 сезон Минской недели моды объединил талантливых белорусских дизайнеров и встретил французских гостей. В 2 раза больше участников, новых имен, и сочная порция летних тенденций. Узнаем о модных тенденциях 2 сезона Минской недели моды в сюжете программы .

Глоток воздуха в городской паутине будней, рутина мегаполиса для дизайнера Анастасии Миронович не иначе, как пустыня, но и в ней можно найти свой оазис и путь к гармонии. Вдохновленная темой Сафари, дизайнер остается верна чистоте линий и минимализму. За лаконичным почерком – дух свободы и самодостаточность. От холодного синего до теплого оранжевого, свежий ненавязчивый принт добавил пикантности. Яркие насыщенные цвета, как жажда эмоций, и внутренний свет. Вневременные модели – дань минимализма. Каждая готовая капсула легко сочетается с другой одеждой. Стильная классика и скрытая сексуальность, свободные объемные платья, пальто а-ля фраки, брюки с завышенной талией, летящие в макси, акцент на талии, комбинезоны, шорты «бермуды», прозрачные блузы и юбки-карандаши – все это must have весна-лето 2014. К слову, совсем недавно коллекцию Анастасии Миронович оценили по достоинству на Неделе моды в Польше.

Хедлайнерами MSK Fashion Week стали французские дизайнеры – резиденты Парижской недели моды. Вдохновение и обмен идеями с белорусскими коллегами, благородство тканей и изящество ручной вышивки. Роскошные наряды от Claudine Ivari зрители провожали восхищенным взглядом. На создание вечерних коктейльных платьев дизайнеров вдохновила переменчивая жизнь моря. От солнечных бликом и игры волн, спокойной лазурной глади и штиля до морского прибоя и кружевных узоров пены. Легкие ткани сменялись плотными, нежные тона насыщенными. Креативный дизайн превращал наряды в настоящие шедевры. Пайетки, оборки Ришелье – лейтмотив будущего лета.

От романтизма и женственности к дерзости и громкой сексуальности – на завершающий показ француза Ануфа приехало Minsk Fashion TV. Правда, дизайнер решил продемонстрировать белорусам актуальную осенне-зимнюю коллекцию. Гранж и французский шик получили авторскую трактовку. Мрачная монохромная гамма и игра модных фактур, кожа, кружево, мех, шерсть, брызги красок и шрифты, сепия, молнии, дань бунтарству и весьма кокетливые пайетки, стразы на контрасте – все не без доли иронии фанка. В свою очередь покорять Париж вскоре отправятся и белорусские дизайнеры.

Таким стал 2 сезон MSK Fashion Week. Наша столица на Европейской карте недели моды набирает обороты. Идейных дизайнеров ценят за рубежом, и это не может не радовать. Помните, что какой бы модной вещь ни была, одежда становится привлекательна лишь тогда, когда в ней начинает жить личность.