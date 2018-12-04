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Успешная, креативная и динамичная. «Камволь» совместно с сыновьями Джорджио Фабиани презентовали новую коллекцию в Беларуси

04 декабря 2018 07:41
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Белорусская красота и итальянский характер в холодный зимний день воплотились в прекрасную, можно сказать, по-душевному теплую, совместную коллекцию. Перед нами модели, которые сочетают в себе люксовые ткани отечественного легпрома, креативные силуэты и итальянское качество. Совсем скоро это великолепие спустится с подиума и растворится в ритме мегаполиса.   

Успешная, креативная и динамичная. «Камволь» совместно с сыновьями Джорджио Фабиани презентовали новую коллекцию в Беларуси-1

Людмила Лабкова, дизайнер:   
Здесь сегодня концепция – молодежь модная, успешная, креативная, динамичная. К весне мы запустим эту линейку. Это будут небольшие партии, в первую очередь, это изучение спроса, во-вторых это элитарность.       

Успешная, креативная и динамичная. «Камволь» совместно с сыновьями Джорджио Фабиани презентовали новую коллекцию в Беларуси-4

Дизайнеры-профессионалы объединились в одну команду, чтобы воплотить самые смелые идеи. Презентация коллекции стала знаковой не только для двух государств, но и для всей фэшн-индустрии. Произошло и еще одно событие: на белорусской площадке Джорджио Фабиани выводит в мир моды своих сыновей.   

О сотрудничестве с Людмилой Лабковой, визите в Беларусь и модных тенденциях. Большое интервью Джорджио Фабиани 

Андрэа Фабиани, дизайнер:
Мы первый раз в Беларуси, мы презентуем нашу коллекцию и благодарны Людмиле за такую возможность представить наш бренд в этой стране.   

Успешная, креативная и динамичная. «Камволь» совместно с сыновьями Джорджио Фабиани презентовали новую коллекцию в Беларуси-7

Маттиа Фабиани, дизайнер:   
Меня очень удивил этот город, когда сюда приехал. Я не ожидал такого чистого, красивого города. С такими красивыми домами, с такими инновациями, меня это покорило. Надеюсь, что будет возможность приехать еще много раз и увидеть все самые главные достопримечательности.   

С нашей страной Фабиани связывают годы плодотворного сотрудничества. С Людмилой Лабковой Джорджио познакомился год назад, но за это время они воплотили в жизнь не один интересный проект.   

Успешная, креативная и динамичная. «Камволь» совместно с сыновьями Джорджио Фабиани презентовали новую коллекцию в Беларуси-10

Джорджио Фабиани, дизайнер:  
Сейчас выигрывает обувь, мы старались подбирать стиль нашей обуви к одежде Людмилы, чтобы создать совместную коллекцию.  

Успешная, креативная и динамичная. «Камволь» совместно с сыновьями Джорджио Фабиани презентовали новую коллекцию в Беларуси-13

Итальянцы с гордостью подчеркивают то, что используют в своей работе только итальянские материалы, начиная от кожи и заканчивая фурнитурой. Наши мастера учатся у них и не отстают. Основой сегодняшней коллекции стали ткани отечественного производства, отшитые на базе дизайн-центра «Камволь».   

Успешная, креативная и динамичная. «Камволь» совместно с сыновьями Джорджио Фабиани презентовали новую коллекцию в Беларуси-16

Анатолий Субботко, генеральный директор ОАО «Камволь»:  
Итальянцы – законодатели моды, скажем так, в тканевом бизнесе, на них смотрит весь мир и тенденции идут оттуда. Поэтому нам очень интересно сотрудничать именно с итальянцами и я так думаю, что Джорджио Фабиани – это первая ласточка для того, чтобы зайти на итальянский рынок.     

Успешная, креативная и динамичная. «Камволь» совместно с сыновьями Джорджио Фабиани презентовали новую коллекцию в Беларуси-19

«Весна-лето 2019» щеголяет по подиуму в костюмах и платьях, на каблуках и в спортивной обуви. Здесь стерлись грани гендерной принадлежности, в приоритете самосовершенствование и профессионализм.      

# Мода в Беларуси # Мода # Людмила Лабкова # Андрэа Фабиани # Маттиа Фабиани # Джорджио Фабиани # Анатолий Субботко # Фотофакт # Стиль

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