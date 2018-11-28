Сумка из пробок и аксессуары из пластиковых стаканчиков. Показываем невероятные коллекции

Ткани им заменили пакеты для мусора, а пробки превратились в стильные украшения. Дарить новую жизнь бытовым отходам юным минчанам в радость. В финале городского конкурса экологической моды они доказали, что из ничего можно создавать шедевры. Оригинальные коллекции окунули в мир сказок со Снежной королевой и лесными феями.

Павел Кацевич: Мне помогала моя педагог Марина Владимировна. Эта сумка-клатч. Драпировал мешок, закладывал складки булавками, а потом мы все это скрепили.

Валерия Вечерская: Такая вот такая сумочка, которая сделана из пробок. На ней в виде оболочки наклеены обои. Можно выполнить такие красивые украшения, которые (некоторые из них) можно носить в реальной жизни.

А жизнеспособного в волшебных спектаклях было немало. Сумки-сетки из пластика и бижутерия из деревянных панелей вполне могут стать трендами. Такие конкурсы помогают стать ближе к природе и формируют стиль. Возможно, через пару лет кто-то из участников выйдет со своей коллекцией на большой подиум.

Ирина Кацевич:

Великие дизайнеры очень талантливые, начинали из мусора. Тот же Александр Маккуин, он сделал платье из пищевой пленки и выпустил его на показ в Лондоне.