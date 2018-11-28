Сумка из пробок и аксессуары из пластиковых стаканчиков. Показываем невероятные коллекции
Ткани им заменили пакеты для мусора, а пробки превратились в стильные украшения. Дарить новую жизнь бытовым отходам юным минчанам в радость. В финале городского конкурса экологической моды они доказали, что из ничего можно создавать шедевры. Оригинальные коллекции окунули в мир сказок со Снежной королевой и лесными феями.
Павел Кацевич:
Мне помогала моя педагог Марина Владимировна. Эта сумка-клатч. Драпировал мешок, закладывал складки булавками, а потом мы все это скрепили.
Кира Шадурко:
Мох, шишки, кукуруза, желуди. Три дня понадобилось, чтобы сделать эту красоту.
Валерия Вечерская:
Такая вот такая сумочка, которая сделана из пробок. На ней в виде оболочки наклеены обои. Можно выполнить такие красивые украшения, которые (некоторые из них) можно носить в реальной жизни.
А жизнеспособного в волшебных спектаклях было немало. Сумки-сетки из пластика и бижутерия из деревянных панелей вполне могут стать трендами. Такие конкурсы помогают стать ближе к природе и формируют стиль. Возможно, через пару лет кто-то из участников выйдет со своей коллекцией на большой подиум.
Ирина Кацевич:
Великие дизайнеры очень талантливые, начинали из мусора. Тот же Александр Маккуин, он сделал платье из пищевой пленки и выпустил его на показ в Лондоне.
Лучшие наряды, шляпки и сумочки жюри оценило по достоинству. В лидерах же в третий раз оказались участники архитектурно-художественной гимназии имени Масленикова. На этот раз публику покорила «Алиса в стране чудес» на новый лад. Аксессуары из пластиковых стаканчиков никого не оставили равнодушными.
Устинья Сыс:
Шляпа связанная, накрахмаленная и добавлены какие-то материалы.
Ольга Зеленкевич, педагог-организатор:
Секрет нашего успеха – дружба, наша сплоченность и наши таланты.
Виталий Бровко, генеральный директор группы компаний «Экология города»:
В головы взрослых можно донести только через поступки детей, что отходы нужно сортировать, не покупать столько одноразовой упаковки, взять холщовую многоразовую сумку и с ней ходить, своим примером показывать.