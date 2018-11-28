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Сумка из пробок и аксессуары из пластиковых стаканчиков. Показываем невероятные коллекции

28 ноября 2018 08:15
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Ткани им заменили пакеты для мусора, а пробки превратились в стильные украшения. Дарить новую жизнь бытовым отходам юным минчанам в радость. В финале городского конкурса экологической моды они доказали, что из ничего можно создавать шедевры. Оригинальные коллекции окунули в мир сказок со Снежной королевой и лесными феями.    

Сумка из пробок и аксессуары из пластиковых стаканчиков. Показываем невероятные коллекции-1

Павел Кацевич:  
Мне помогала моя педагог Марина Владимировна. Эта сумка-клатч. Драпировал мешок, закладывал складки булавками, а потом мы все это скрепили.  

Сумка из пробок и аксессуары из пластиковых стаканчиков. Показываем невероятные коллекции-4

Кира Шадурко:
Мох, шишки, кукуруза, желуди. Три дня понадобилось, чтобы сделать эту красоту.  

Сумка из пробок и аксессуары из пластиковых стаканчиков. Показываем невероятные коллекции-7

Сумка из пробок и аксессуары из пластиковых стаканчиков. Показываем невероятные коллекции-9

Валерия Вечерская:  
Такая вот такая сумочка, которая сделана из пробок. На ней в виде оболочки наклеены обои. Можно выполнить такие красивые украшения, которые (некоторые из них) можно носить в реальной жизни.   

Сумка из пробок и аксессуары из пластиковых стаканчиков. Показываем невероятные коллекции-12

А жизнеспособного в волшебных спектаклях было немало. Сумки-сетки из пластика и бижутерия из деревянных панелей вполне могут стать трендами. Такие конкурсы помогают стать ближе к природе и формируют стиль. Возможно, через пару лет кто-то из участников выйдет со своей коллекцией на большой подиум.  

Ирина Кацевич:  
Великие дизайнеры очень талантливые, начинали из мусора. Тот же Александр Маккуин, он сделал платье из пищевой пленки и выпустил его на показ в Лондоне.  

Сумка из пробок и аксессуары из пластиковых стаканчиков. Показываем невероятные коллекции-15

Лучшие наряды, шляпки и сумочки жюри оценило по достоинству. В лидерах же в третий раз оказались участники архитектурно-художественной гимназии имени Масленикова. На этот раз публику покорила «Алиса в стране чудес» на новый лад. Аксессуары из пластиковых стаканчиков никого не оставили равнодушными. 

Сумка из пробок и аксессуары из пластиковых стаканчиков. Показываем невероятные коллекции-18

Устинья Сыс:   
Шляпа связанная, накрахмаленная и добавлены какие-то материалы.  

Сумка из пробок и аксессуары из пластиковых стаканчиков. Показываем невероятные коллекции-21

Ольга Зеленкевич, педагог-организатор:   
Секрет нашего успеха дружба, наша сплоченность и наши таланты.   

Сумка из пробок и аксессуары из пластиковых стаканчиков. Показываем невероятные коллекции-24

Виталий Бровко, генеральный директор группы компаний «Экология города»:   
В головы взрослых можно донести только через поступки детей, что отходы нужно сортировать, не покупать столько одноразовой упаковки, взять холщовую многоразовую сумку и с ней ходить, своим примером показывать.  

Сумка из пробок и аксессуары из пластиковых стаканчиков. Показываем невероятные коллекции-27

# Выставки в Минске # Мода # Павел Кацевич # Кира Шадурко # Валерия Вечерская # Ирина Кацевич # Устинья Сыс # Ольга Зеленкевич # Виталий Бровко # Ольга Баран # Фотофакт # Мода

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