Украинец Седюк напал на Ким Кардашьян: вцепился в волосы модели и пытался повалить ее на землю

Новости США. Американская фотомодель и актриса Ким Кардашьян стала очередной жертвой украинского журналиста Виталия Седюка.



Вместе со своим супругом, рэпером Канье Уэстом, Ким прилетела в Париж на Неделю высокой моды. Кардашьян выходила из машины, когда украинец набросился на нее и попытался повалить на землю.

К счастью, телохранители Кардашьян сработали оперативно: они скрутили хулигана и оттащили его от звезды.

«Надеюсь, Ким не пострадала», – чуть позже рассказал Седюк изданию Daily Mail.

Виталий Седюк, журналист:

Ким богиня, я не хотел причинить ей вред.

Седюк уже не в первый раз шокирует общественность странными выходками.

На Каннском кинофестивале молодой человек пытался залезть под платье актрисы Америки Феррере прямо на красной дорожке. Ранее на одном из светских мероприятий он падал на колени и обнимал ноги Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купера. В числе «жертв» Седюка – певицы Адель и Мадонна и актер Уилл Смит.



Виталий строил карьеру на украинском телеканале «1+1». Но терпению руководства, видимо, пришел конец, после того, как Седюк напал на Брэда Питта во время премьеры фильма «Малефисента» (подробности читайте здесь). С «1+1» Седюка уволили. Но на этом дело не закончилось. Молодого человека передали суду.

О других выходках Виталия Седюка читайте здесь (+ФОТО)!

Суд Лос-Анджелеса запретил Виталию приближаться к Брэду Питту и Анджелине Джоли, а также посещать любые мероприятия, премьерные показы фильмов с участием звезд в Голливуде.

И всех интересовал один вопрос: зачем молодой человек все это делает? Ответ ждали долго, но все же дождались.

Летом 26-летний представитель СМИ дал интервью для калифорнийского канала Extra.



Он рассказал ведущему Марио Лопезу, зачем совершает свои провокационные поступки на светских мероприятиях.

Виталий Седюк в интервью Марио Лопезу:

Я парень, который думает по-другому и любит развлекаться. Люди в Голливуде, по видимому, этого не понимают. Да, мои поступки спорные и экстраординарные, но я абсолютно нормальный. Во всяком случае, я так считаю. Но я приношу извинения за неудобства, которые создал многим знаменитостям, ставшим объектом моих шуток. Я чувствую себя виноватым перед семьей Питта. Это была их премьера, а я перетянул все внимание на себя.

Седюк клянется: никого своими выходками не хотел обидеть. Может, оно и так.

И, скорее всего, Виталий – психически здоровый человек, просто уж очень любит приковывать внимание общественности к своей скромной персоне.

Ольга Стельмашевская, PR-специалист в области шоу-бизнеса (в интервью «Комсомольской правде в Украине»):

Журналистика во всем мире больна. А Седюк – это метастазы, которые уже видны невооруженным глазом. Думаю, данные поступки для него - это уже потребность организма, потому что иначе он никак не может себя проявить. Уже все было, а так – не было! Это его ноу-хау. Хотя эпатажем, но, правда, на грани искусства (!), занимались и Маяковский, и Дали, и даже Пушкин. Сейчас же это приобрело изощренные формы. И, боюсь, скоро таких, как Седюк, будет много.