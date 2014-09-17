Дизайнер Мария Дубинина: модные осенние тенденции

Запах осенней листвы, ароматный чай и уютный плед…Осень – вдохновляющая пора. Время быть стильными. Составляем гардероб.

Мужское мнение: «Как должна выглядеть девушка осенью?»

Должна быть обувь, каблук высокий, чтобы подчеркивать фигуру, юбка, желательно покороче.

Плащ, сапоги и юбка

Каждая девушка индивидуальна и каждой должно подходить что-то особенное. Главное, чтобы они не были тусклыми, сейчас такая погода, что все становится темным, нужно быть ярким и индивидуальным

Осенью мне нравится видеть на девушке пальто, джинсы и кеды

Открытости

Ничего нового – скажем мы, а ведь так хочется быть особенными! Дизайнеру Марии Дубининой удается гармонично сочетать женственность, лаконичность и универсальность. Элегантная классика всегда обретает новое дыхание. Так, в этом сезоне дизайнер сделала ставку на «спортшик». Этот стиль отлично соответствует динамике большого города.



Мария Дубинина, дизайнер:

Эта одежда создана для девушек, которые находятся постоянно в движении, рабочий день насыщенный, встретить подругу, купить подарок любимому и в каждый момент этого дня нужно выглядеть красиво.



Пальто – фаворит в осеннем гардеробе. Объемные модели с мужского плеча, прямые и приталенные силуэты, с акцентом на талию и без – классика актуальна всегда. Отсутствие воротника, скрытые пуговицы и ассиметричный крой – одни из немногих модных деталей верхней одежды. Мягкие линии и плавные драпировки создают то тепло, которое необходимо осенью.



Мария Дубинина, дизайнер:

Актуально пальто-плед, уютное пальто на размер больше с мягким воротником, имитация, как будто ты набросил на себя плед. Оно придает женственность, летящую походку. Напоминает силуэт начала 20-х годов, ретро-силуэт, он безумно женственный, а также любимый период истории в стиле у меня. Это пальто универсально тем, что, отстегнув этот волан, оно приобретает вид пиджака, который уместен в формальной и неформальной обстановке…

Посмотрите на осеннюю листву – сама природа уже собрала за вас модные цвета! Насыщенный цвет вина, корицы, все оттенки от зеленого до изумрудного. Такая сочная палитра подойдет практически любому, главное подобрать нужный оттенок. И, хоть холодный сезон славится темными, порой, мрачными цветами, не стоит забывать о яркости!



Мария Дубинина, дизайнер:

Я предложила девушкам носить платье цвета хаки – это прекрасная альтернатива черному и серому. Тем более, это один из модных цветов осени. Еще новшество – это цвет желтый, канареечный – это оттенок желтой листвы, он вносит некий позитив в нашу повседневность



Клетка – вечный спутник осени. Английская тема всегда выглядит свежо и стильно в любой ситуации. Кроме того, теплый принт напоминает нам домашнее одеяло и, безусловно, согревает! Стеганые материалы остаются в тренде. Причем это не только привычная плащевка, но и пальто, платья и юбки. Ново, комфортно и со вкусом.



Мария Дубинина, дизайнер:

Не бояться платьев из легких тканей, их можно прекрасно сочетать с теплыми колготками, дополнив вязаным свитером, кардиганом. Красиво и женственно!



Создавайте свой стиль и оставайтесь неповторимыми!