Титул «Мисс Америка» завоевала дочь российских эмигрантов Кира Казанцев

Новости США. Кира Казанцев, 22-летняя красавица из Нью-Йорка, завоевала титул «Мисс Америка». Финал конкурса накануне прошел в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси).

Хрустальную корону и чек на 50 тысяч долларов девушке вручила предыдущая «Мисс» Нина Давулури, кстати, тоже из штата Нью-Йорк.

Кира покорила судей не только внешними данными, но и харизмой. На музыкальном конкурсе она исполнила песню, отбивая ритм обычным пластиковым стаканчиком.

Кира родилась в Сан-Франциско (штат Калифорния), ее родители – российские эмигранты.

Они переехали в США из Москвы более 20 лет назад. Отец Киры – хирург, специалист по лечению рака поджелудочной железы, мама – агент по работе с недвижимостью. Девушка свободно говорит по-русски и по-испански. Отметим, Казанцев стала первой победительницей данного конкурса, говорящей по-русски.



Рассказывая о своей правозащитной деятельности, Кира отметила, что намерена бороться против сексуального насилия в рядах Вооруженных сил США.

Еще одна программа, которую продвигает Кира, называется Love Shouldn’t Hurt («Любовь не должна причинять боль»). Она посвящена защите женщин от бытового насилия.

Кира Казанцев:

Это не просто платформа, которую я выбрала только потому, что «Мисс Нью-Йорк» должна иметь какую-то платформу. Я сама испытала боль. И мне очень важно говорить об этом. Это были оскорбительные отношения. Я могла бы зациклиться на них, уйти в себя, но я выбралась. И решила использовать этот опыт во благо других женщин, переживших насилие, решила показать им, что, если хочешь, если твердо намерен освободиться от пережитой травмы, ты сможешь это сделать и станешь сильнее, мудрее, станешь счастливой.

Девушка учится в Университете Хофстра, мечтает стать юристом и специализироваться в области международного права.