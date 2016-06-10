Цена любви к бабушке: суд запретил дочери опекать престарелую мать в пользу расчетливого племянника

Замечено, что чем старше человек, тем больше у него родственников и меньше родных. Герои этого сюжета не поделили родного человека – мать и бабушку. По этическим причинам мы не показываем две противоборствующие стороны.

Еще месяц назад минчанка Людмила Васильевна и подумать каково это – чувствовать себя сиротой при живом родителе. Но сегодня женщина в отчаяние: родной племянник неожиданно отсудил у нее право опекать престарелую маму.

Людмила Артюховская:

У меня боль такая – вам не передать! Я не ожидала в жизни, что кто-то может так поступить! Куда я ни обращусь, везде закрыты двери, все против меня.

А начиналось все так: мать Людмилы Васильевны, как и всякий человек за 80, стала неумолимо терять здоровье и заработала первую группу инвалидности. Сегодня пожилая женщина словно вернулась назад в детство.

Людмила Артюховская:

Конечно, очень сложно. Она как маленький ребенок: то одна одно говорит, то другое, то она в агрессию впадает. Но ничего, мы все пережили.

Пожалуй, только близкие родственники умеют любить и заботиться, несмотря ни на что. По словам Людмилы Васильевы, она неустанно заботилась о больной маме, но все изменилось, когда помочь бабушке вызвался племянник.