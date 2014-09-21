Особенности мужского стиля: галантный джентльмен и «уличный танцор»

Когда дело доходит до создания функционального гардероба, первое, что парень должен сделать — это оценить свой образ жизни. Должен ли он носить костюм каждый день? Порой, это не совсем уместно. Поэтому большинство парней предпочитают спортивный стиль: байки, джинсы, толстовки и удобные кеды и кроссовки. Грамотно сочетая детали и играя с различными оттенками, можно разнообразить спортивный стиль и сделать его более ярким.

И конечно же, наиболее практичным и современным для мужчин остается стиль CASUAL, который будет уместен всегда и везде.

Не бойтесь играть со своим стилем, создавайте свой неповторимый стиль… И только вам решать, будете ли вы сегодня галантным джентльменом или же уличным танцором…