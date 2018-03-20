Красота и комфорт. «Галантэя» выпустила коллекцию женских сумок

С первыми лучами солнца пробуждается природа, и жизнь словно начинается заново. Этой весной дизайнеры компании «Галантэя» вдохновились чистым небом, птичьими напевами, ароматами нежной сирени и ярких тюльпанов. Поэтому новая коллекция сумок получилась невероятно поэтичной и красивой. С такими аксессуарами вы будете улыбаться чаще и очаровывать окружающих! Все модели соответствуют тенденциям 2018 года и станут настоящим подарком для девушек. Так, хит уличной моды – поясные сумки! Для тех, кто привык быть на стиле и налегке.

Наталья Зеневич, стилист:

Поясные сумки в «Галантэя» произведены с помощью разных приёмов. Например, ремешок может быть в виде цепочки, и цепочка добавляет праздничности образу, также может быть кожаный ремешок. Если захочется, можно будет поменять на другой ремешок, и постоянно менять сумочку и сочетать её совершенно с разными цветовыми элементами в гардеробе.

В весеннем гардеробе актуальны, как огромные сумки, напоминающие мешки, так и маленькие, похожие на коробочки. Все зависит от вашего образа жизни, характера, случая и настроения. Миниатюрные аксессуары прекрасно дополнят наряды в стиле 70-х.

А с удобными рюкзаками и вовсе можно не расставаться. Они никогда не выйдут из моды в большом городе. Юным леди стоит обратить внимание на небольшие рюкзаки нежных оттенков – они подчеркнут молодость и отлично подойдут для культурных походов и прогулок с друзьями.

Наталья Зеневич:

Геометрия по-прежнему актуальна. Приветствуются сумочки круглой формы, также трапециевидные, прямоугольные сумки. Круглые сумки «Галантэя» представлены сумками в сочетании кожи и замши. Тренд бахромы также воплощён в кисточках.

Летом по-прежнему будет актуальна металлизированная кожа – это может быть цвет серебра, золота, цвет розового золота. Мода для дизайнеров торговой марки «Галантэя» – это сочетание красоты и комфорта. Поэтому они любят создавать модели-трансформеры, которые в офисе можно использовать как сумку, а на свидании как рюкзак. Добавьте кепку, широкие клетчатые штаны, носки под цвет рюкзака, и вы – девушка Шерлока Холмса!

Новинка сезона – сумки с широкими поясами, с этническими узорами, отдаленно напоминающие самотканые белорусские пояса. Наталья Зеневич:

Совершенно необязательно такие сумки включать в бохо либо этнические и прочие стилевые направления. Главное, чтобы рисунок немного перекликался с общим фоном вашего образа. Либо не перекликался, но качественно выделял и дополнял.

Приём колорблок, когда в одной модели сочетается несколько приятных цветов, давно полюбился модницам. И неудивительно, ведь к такой сумочке можно подобрать любой наряд и выглядеть оригинально! Этой весной бренд «Галантэя» делает ставку на синие и серые оттенки, которые хорошо будут сочетаться с полоской на морском берегу, и с клеткой на каждый день. Образ получится завершенным и очень стильным! Дизайнеры наполнили коллекцию нежными пастельными тонами и яркими сочными красками.